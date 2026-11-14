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Tunceli Çemişgezek'te ağla yakalanan 6 yaban keçisi Bitlis'e götürülünce tepki çekti

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Tunceli Çemişgezek'te ağla yakalanan 6 yaban keçisi Bitlis'e götürülünce tepki çekti
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Tunceli Çemişgezek'te 1 erkek, 2 dişi ve 3 yavru olmak üzere 6 yaban keçisi ağla yakalanıp Bitlis'e götürüldü. Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, uygulamanın hukuka ve bilime aykırı olduğunu belirterek son verilmesini istedi.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban keçilerinin ağlarla yakalanıp Bitlis'e götürülmesi tepki çekti. Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, "Yaban keçilerinin ağlarla yakalanıp kafeslere konulması ve ilimiz sınırları dışında uzak bir mesafede bulunan bir milli parka götürülmesi hukuka ve bilime aykırıdır" dedi.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bulunan 1 erkek, 2 dişi ve 3 yavru olmak üzere toplam 6 yaban keçisi ağla yakalanarak Bitlis'e götürüldü. Söz konusu işlemin, yaban keçilerinin bahçelere girmesinden kaynaklı "şikayet" nedeniyle yapıldığı öğrenilirken, uygulamayla birlikte Bitlis'teki yaban hayatı popülasyonunun dengelenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Uygulamayı eleştiren Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, "Çemişgezek ilçesi merkezinde habitatları bulunan yaban keçilerinin ağlarla yakalanıp kafeslere konulması ve ilimiz sınırları dışında uzak bir mesafede bulunan bir milli parka götürülmesi hukuka ve bilime aykırıdır. Yaban keçileri genetikleri gereği strese dayanamaz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü derhal bu uygulamaya son vermelidir. Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi hükümlerine göre anılan canlı ve habitatı kesin koruma altındadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Tarım ve Orman Bakanlığı yaban keçilerini korumak istiyorsa anılan canlıların ülkemizde avlanmasına dair ihaleleri tamamen iptal etmelidir" ifadelerini kullandı.

VALİLİK AVLANMASINI YASAKLAMIŞTI

Tunceli'nin doğal yaşamının simgelerinden biri olan yaban keçileri, yalnızca ekolojik açıdan değil, yöre halkının inanç ve kültür dünyasında da önemli bir yere sahip. Alevi inancında kutsal kabul edilen ve yörede Hızır'ın davarları olarak anılan yaban keçilerinin avlanması, kentte uzun yıllardır doğa savunucuları ve yurttaşların tepkisine neden oluyordu.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, kent genelinde yaban keçilerinin avlanmasının süresiz olarak yasaklandığını duyurmuştu. Aygöl, "Hızır'ın davarları. Onlar da huzurun hakim olduğunun farkındalar ve huzuru yaşıyorlar. Avlanmaları sınırsız ve süresiz olarak valiliğimizce yasaklanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA
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