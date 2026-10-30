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Elazığ-Tunceli sınırındaki Peri Suyu'nda 3 su samuru birlikte yüzerken görüntülendi

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Elazığ-Tunceli sınırındaki Peri Suyu'nda 3 su samuru birlikte yüzerken görüntülendi Haber Videosunu İzle
Elazığ-Tunceli sınırındaki Peri Suyu'nda 3 su samuru birlikte yüzerken görüntülendi
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Elazığ-Tunceli sınırında, Karakoçan'dan geçen Peri Suyu üzerindeki Bağin Kaplıcası mevkiinde 3 su samuru görüntülendi. Serin sularda birlikte yüzen ve zaman zaman su yüzeyine çıkarak oynayan su samurlarının bu anları, Kenan Çavundur tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Peri Suyu üzerindeki Bağin Kaplıcası mevkiinde görüntülenen 3 su samuru, sularda birlikte yüzüp oynayarak izleyenlere görsel şölen sundu.

Elazığ- Tunceli sınırında, Karakoçan'dan geçen Peri Suyu üzerindeki Bağin Kaplıcası mevkiinde 3 su samuru görüntülendi. Serin sularda birlikte yüzen üç su samuru, zaman zaman suyun yüzeyine çıkarak birbirleriyle oynadı. Doğanın eşsiz güzelliklerini gözler önüne seren bu güzel anlar, görenlerin ilgisini çekti.

Bağin Kaplıcası'nda bulunan Kenan Çavundur, su samurlarının bu keyifli gösterisini cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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