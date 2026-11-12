Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tunceli'de üreticilere 112 milyon 802 bin 341 lira hibe desteği sağlanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tunceli'de üreticilere 112 milyon 802 bin 341 lira hibe desteği sağlanacak
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de 2026 Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında üreticilere 112 milyon 802 bin 341 lira hibe desteği sağlanacak. Toplam 178 milyon 601 bin 151 liralık 21 projeye yüzde 60-70 hibe verilecek; hayvancılık, arıcılık, sulama ve makine alımı desteklenecek.

Tunceli'de kırsal kalkınma yatırımları kapsamında üreticilere 112 milyon 802 bin 341 lira hibe desteği sağlanacak. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktan arıcılığa, tarımsal sulamadan makine ve ekipman alımına kadar farklı alanları kapsayan 21 proje desteklenecek.

2026 Yılı Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında destek almaya hak kazanan üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalandı. Program çerçevesinde toplam 178 milyon 601 bin 151 lira yatırım tutarına sahip 21 projeye yüzde 60 ile 70 oranlarında hibe desteği verilecek. Destek kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin yatırımları, arıcılık faaliyetleri, tasarruflu tarımsal sulama sistemleri ile hayvancılıkta kullanılacak makine ve ekipman alımları yer alıyor.

Toplam 112 milyon 802 bin 341 liralık hibe desteğiyle üreticilerin yatırım gücünün artırılması, tarımsal kaynakların verimli kullanılması ve Tunceli kırsalında üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e sert tepki: Hadsiz açıklamalar, soykırımı örtbas edemez

Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki! "Soykırımı örtbas edemez"
Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Dünyada sadece o ilimizde yetişiyor, koparmayı aklınızdan geçirmeyin
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kaybolan Sefa Soyalp soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

Sefa'nın kaybolduğu gece oraya gitmiş! Yıllar sonra gözaltında
ABD tarihinde bir ilk! Müslüman senatör Kur'an üzerine yemin edecek

ABD tarihine geçecek! Çarpıcı Kur'an detayı
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj18

Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
Kocaeli Büyükşehir Meclisi'nde ortalık karıştı! Meclis üyesinden 'Dalarım sana' çıkışı

Salon bir anda karıştı: Mecliste ağza alınmayacak sözler!
NASA astronot arıyor! Yıllık maaşı 8 milyon 262 bin TL

Astronot aranıyor! Maaşı servet değerinde
ABD'de bina çöktü! 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı

Şehirde ender rastlanan facia! Bilanço ağır
Paşinyan bildiğiniz gibi! Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı

Paşinyan'a Türk şarkısı dinletilince ortaya bu görüntü çıktı