Tunceli'de 32 dağcı Meydan Dağı zirvesine tırmandı, doğanın korunmasını istedi

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan 2 bin 870 metre rakımlı Meydan Dağı'na 32 dağcının katılımıyla zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 saat süren tırmanışta dağcılar, bölgenin doğal güzelliklerini ve zengin yaban hayatını gözlemledi. Dağcılar, bölgenin doğa turizmine kazandırılması için doğal yapısının korunması gerektiğini belirtti.

Munzur Zirve Dağcılık Kulübü tarafından Tunceli'nin Pülümür ilçesi sınırlarında bulunan Meydan Dağı'na zirve tırmanışı düzenlendi. 32 dağcının katıldığı etkinlikte, yaklaşık 5 saat süren yürüyüşün ardından 2 bin 870 metre rakımlı dağın zirvesine ulaşıldı. Kocatepe köyünden başlayan tırmanışta dağcılar, karla kaplı ve zorlu parkurları aşarak zirveye çıktı. Bölgedeki dağların, vadilerin ve yerleşim yerlerinin görülebildiği zirvede, dağcılar çevrenin doğal güzelliklerini gözlemleme fırsatı buldu.

Tunceli'de son yıllarda gelişme gösteren dağcılık faaliyetleri kapsamında farklı noktalarda zirve tırmanışları gerçekleştirilirken yeni yürüyüş rotaları da belirleniyor. Doğa sporlarına ilginin arttığı kentte dağcılar, bölgenin doğal zenginliklerinin korunarak doğa turizmine kazandırılması gerektiğini vurguluyor.

"BURANIN MUTLAKA KORUNMASI GEREKİYOR"

Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği Genel Koordinatörü Mehmet Bidav, Meydan Dağı'nın zorlu parkuruyla bilindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Pülümür'e bağlı Kocatepe köyünden hareket ederek Meydan Dağı'na çıktık. Sertliğinden dolayı buraya 'Munzurların K2'si' diyorlar. Gerçekten de zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik. Kar nedeniyle yürüyüşümüz daha da zorlaştı. Burası 2 bin 870 metre rakıma sahip. Ancak dağın en önemli özelliklerinden biri zirvesinden çevredeki bütün dağların, illerin, ilçelerin ve köylerin görülebilmesi. Özellikle bahar aylarında endemik türler açısından da oldukça zengin bir coğrafya. Yaban hayatı çok güçlü. Biz de burada onlarca, yüzlerce şamua gördük. Geyik sürülerine, ayılara, dağ kartallarına ve kaya kartallarına rastladık. Bütün bunlar bu coğrafyanın ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Su kaynakları, toprağı, havası, endemik türleri ve yaban hayatıyla çok özel bir bölge. Buranın mutlaka korunması gerekiyor. Eğer devlet ya da yetkililer bu coğrafyanın doğal turizme açılmasını istiyorsa, halk ve sivil toplum örgütleri de bunu talep ediyorsa doğanın mutlaka korunması gerekiyor. Yakın bölgelerde, hemen yan tarafımızdaki Hel Dağı'nda madencilik faaliyetleri yürütülüyor. Madencilik yapılmasına karşı değiliz ancak bu faaliyetler doğayı kesinlikle tahrip etmemeli, oradaki coğrafyanın yapısını değiştirmemeli."

"DOĞAMIZIN TALAN EDİLMESİNİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Doğal alanların korunarak turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Hasan Yıldız ise sanayi faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Doğa turizmi bizim için daha önemli. Sanayi faaliyetleri genellikle doğamıza daha fazla zarar veriyor. Doğanın korunması için turizmle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, bu alanda çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz de bu doğamızda maden şirketlerini istemiyoruz. Doğamızın talan edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Yedi yıldan beri bu doğada geziyorum. Gittiğimiz yerlerde insanlara kendi doğalarına, topraklarına ve sularına sahip çıkmaları için çağrılar yapıyoruz. Umarım herkes bizim gibi duyarlı olur ve kendi toprağına sahip çıkar."

"DAĞLARA SEVDALIYIM, DOĞANIN BOZULMASINA KARŞIYIM"

Munzur Zirve Dağcılık Kulübü Kurucusu İskender Doğan da kulübü doğayı koruma amacıyla kurduklarını belirterek, dağcılık faaliyetlerinin yanı sıra doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Doğan, şöyle konuştu:

"Kesinlikle bu dağlarda herhangi bir maden faaliyeti yürütülmesinden, doğanın yapısına müdahale edilmesinden ve doğal dokunun bozulmasından yana değiliz. Bu konuda herhangi bir çalışma yapılırsa engellemek için elimizden geleni yaparız. Bize ne düşüyorsa onu yerine getiririz. Dağcılık konusunda da Dersim'de eğitimlere başlıyoruz. İnsanlarımızı bu sporda daha bilinçli, düzenli ve belirli bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Ben Ağrı Dağı'na 11 defa, Reşko'ya ise 5 defa çıktım. Bu kadar güzel bir doğamız var. Sadece Munzur Dağları'nın değil, Anadolu'daki diğer dağların da hiçbir şekilde tahrip edilmemesinden, doğal yapılarına müdahale edilmemesinden yanayım. Çünkü gittiğimiz diğer bölgelerde de güzel dağlarımız, ovalarımız, yaylalarımız ve güzel insanlarımız var. Açıkçası oradaki insanlar da bu faaliyetleri istemiyor. Bu dağlar bir rant kapısı haline getirilmemeli."

Kaynak: ANKA