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Tunceli'de ters yön ihlaline 20 bin, yaya geçidi ihlaline 5 bin 662 lira ceza kesildi

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Tunceli Valiliği, trafiğin KGYS kameralarıyla 7/24 takip edildiğini, ters yön ve yaya geçidi ihlallerine ceza kesildiğini açıkladı. Açıklamaya göre ters yönde araç kullananlara 20 bin, yaya geçidinde yayaya ilk geçiş hakkını vermeyenlere 5 bin 662 lira ceza uygulandı.

Tunceli'de ters yön ve yaya geçidi ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent trafiğinin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla 7/24 takip edildiği bildirildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan kural ihlallerine karşı denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ters yönde araç kullanan sürücülere 20 bin lira, motosiklet ve motorlu bisikletleri yayalara ayrılmış alanlarda kullanan sürücülere 5 bin lira, yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere 5 bin 662 lira idari para cezası uygulanmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, daha güvenli bir trafik için kurallara uyulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
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