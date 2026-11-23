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Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Alabalığının doğal yaşam alanları incelenerek, türün kontrollü şartlarda üretim imkanlarının araştırılmasına yönelik saha çalışması gerçekleştirildi.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Doğal Popülasyonların Desteklenmesi Amacıyla Munzur Alabalığının Kontrollü şartlarda Üretim imkanlarının Araştırılması" projesi çerçevesinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde arazi çalışması gerçekleştirildi. Munzur Alabalığının doğal popülasyonlarının korunması ve desteklenmesine katkı sunmayı amaçlayan proje çerçevesinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, türün doğal yaşam alanları ve üretim imkanlarının araştırılmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Bölgenin önemli doğal değerleri arasında yer alan Munzur Alabalığının kontrollü şartlarda üretilebilirliğinin araştırılmasıyla, türün doğal popülasyonlarının sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı