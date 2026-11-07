Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı, ilçe beyaza büründü

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı, ilçe beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı ve ilçe beyaza büründü. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Pülümür'de yerini kara bıraktı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Pülümür ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Yerleşim yerlerinde mevsimin ilk karı yağarken ilçe beyaza büründü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı