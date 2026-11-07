Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı, ilçe beyaza büründü

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de, kent genelinde sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Pülümür ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Yerleşim yerlerinde mevsimin ilk karı yağarken ilçe beyaza büründü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı