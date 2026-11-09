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Tunceli Pertek'te Ayşe Gür doğadaki ayrıntıları ilginç figürlere dönüştürüyor

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Tunceli Pertek'te Ayşe Gür doğadaki ayrıntıları ilginç figürlere dönüştürüyor
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde Ayşe Gür, doğada gördüğü ağaç, meyve, bitki ve mantarları farklı nesnelere benzetip ilginç figürler oluşturuyor. Gür, ağaç gövdesindeki insan yüzü ya da mantardaki figür gibi ayrıntıları fotoğraflayıp doğaya dikkatli bakmanın önemini vurguluyor.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde Ayşe Gür doğanın sıradan gibi görünen ayrıntılarını ilginç figürlere dönüştürüyor.

Pertek ilçesinde yaşayan Ayşe Gür, doğa gezilerinde karşılaştığı ağaç, meyve, bitki ve mantarları farklı nesnelere benzeterek ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor. Gür, hayal gücüyle doğanın sıradan gibi görünen ayrıntılarını ilginç figürlere dönüştürüyor. Doğada vakit geçirmeyi seven Ayşe Gür, gezileri sırasında çevresindeki küçük ayrıntılara dikkat ederek farklı şekiller keşfediyor. Kimi zaman bir ağacın gövdesinde insan yüzü, kimi zaman bir mantarın şeklinde farklı bir figür gören Gür, bu ilginç görüntüleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Doğadaki şekilleri kendi bakış açısıyla yorumlayan Gür, çevresindeki insanların çoğu zaman fark etmediği ayrıntıları gün yüzüne çıkarıyor. Doğanın sunduğu doğal oluşumların hayal gücüyle birleştiğinde birbirinden ilginç görüntülere dönüştüğünü belirten Gür, doğaya dikkatli bakmanın önemine dikkat çekiyor.

Doğada gördüklerini yorumlayıp fotoğraflayan Gür, "Doğada gezerken ağaçların, meyvelerin ve bitkilerin şekillerinde farklı nesnelere benzerlikler görüyorum. Biraz dikkatli baktığımızda doğanın her köşesinde ayrı bir güzellik ve keşfedilmeyi bekleyen bir hikaye olduğunu fark ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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