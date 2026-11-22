Tunceli Pülümür'de Evren Turan, bahçeye gelen Boncuk adlı tilkiyle samimi sohbet ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Evren Turan, evinin bahçesine sık sık gelen Boncuk adlı tilkiyle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Turan'ın tilkiye 'Boncuk hoş geldin' diye seslendiği anlar izleyenleri gülümsetti.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir evin bahçesine gelen tilki ile Evren Turan arasında yaşanan samimi diyalog, izleyenlerin içini ısıttı.
Evin bahçesine sık sık gelen ve "Boncuk" adı verilen tilkiyi gören Evren Turan, sevimli hayvanla sohbet etmeye başladı. Turan'ın tilkiye, "Boncuk hoş geldin. Ne yapıyorsun? Acıktın mı? Birazdan gel, yemek vereyim" sözleri dikkat çekti. İnsan ile tilki arasındaki bu sıcak anlar doğanın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi ve izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı