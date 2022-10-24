Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Teknoloji Haberleri

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Piyasaya çıktıklarında büyük heyecan uyandıran ancak teknolojinin ilerlemesiyle antika ya da işe yaramaz olarak görünen eski model cep telefonları son dönemde yine gündemde. Artık kullanılmayan bu cep telefonlarından evinizde varsa kendinizi bir hazineye sahip sayabilirsiniz. İşte alışveriş sitelerinde oldukça yüksek fiyata giden cep telefonları.

Eski Motorola, Nokia ve hatta bir HTC telefon çok değerli olabilir. Koleksiyoncuların dikkatini bu telefonlar alışveriş sitelerinde inanılmaz fiyatlara satılıyor. İşte alışveriş sitelerinde en çok rağbet gören eski telefonlar ve onların satış fiyatları.

Motorola DynaTAC 8000X -1.776,01 pound (37 bin TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

HTC Touch Diamond2 - 542,90 pound (11 bin TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

iPhone -542,55 pound (11 bin TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

iPhone 3G - 301,68 pound (6 bin 250 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Motorola RAZR2 - 239,25 pound (5 bin TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Motorola Microtac 9800X - 230,36 pound (4 bin 800 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Motorola 3200 - 215,50 pound (4 bin 500 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Nokia 7280 - 180,44 pound (3 bin 750 TL)

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Nokia N79 - 171.62 pound (3 bin 560 TL)

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Teknoloji

Motorola Iphone Nokia Htc Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title