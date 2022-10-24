Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! En düşüğü 10 bin liraya satılıyor

Piyasaya çıktıklarında büyük heyecan uyandıran ancak teknolojinin ilerlemesiyle antika ya da işe yaramaz olarak görünen eski model cep telefonları son dönemde yine gündemde. Artık kullanılmayan bu cep telefonlarından evinizde varsa kendinizi bir hazineye sahip sayabilirsiniz. İşte alışveriş sitelerinde oldukça yüksek fiyata giden cep telefonları.

Eski Motorola, Nokia ve hatta bir HTC telefon çok değerli olabilir. Koleksiyoncuların dikkatini bu telefonlar alışveriş sitelerinde inanılmaz fiyatlara satılıyor. İşte alışveriş sitelerinde en çok rağbet gören eski telefonlar ve onların satış fiyatları.

Motorola DynaTAC 8000X -1.776,01 pound (37 bin TL)

HTC Touch Diamond2 - 542,90 pound (11 bin TL)

iPhone -542,55 pound (11 bin TL)

iPhone 3G - 301,68 pound (6 bin 250 TL)

Motorola RAZR2 - 239,25 pound (5 bin TL)

Motorola Microtac 9800X - 230,36 pound (4 bin 800 TL)

Motorola 3200 - 215,50 pound (4 bin 500 TL)

Nokia 7280 - 180,44 pound (3 bin 750 TL)

Nokia N79 - 171.62 pound (3 bin 560 TL)