Nokia Haberleri - Nokia Haber - Haberler

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Nokia Haberleri

Nokia haber, Nokia son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Gökhan Türkmen kimdir? Gökhan Türkmen nasıl ünlü oldu?

Gökhan Türkmen kimdir? Gökhan Türkmen nasıl ünlü oldu?

Nokia - 24.01.2023
Custom ROM sevenlere: LineageOS 20 alacak yeni modeller belli oldu!

Custom ROM sevenlere: LineageOS 20 alacak yeni modeller belli oldu!

Nokia - 22.01.2023
Fiyat/performans odaklı Poco X5'in fotoğrafı sızdırıldı

Fiyat/performans odaklı Poco X5'in fotoğrafı sızdırıldı

Nokia - 20.01.2023
Custom ROM LineageOS 19 dört modele daha geldi!

Custom ROM LineageOS 19 dört modele daha geldi!

Nokia - 01.11.2022
Eski telefon modası başladı! Her biri servet değerinde

Eski telefon modası başladı! Her biri servet değerinde

Nokia - 26.10.2022
Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! İnanılmaz fiyatlara satılıyorlar

Evinizde bunlardan varsa sakın atmayın! İnanılmaz fiyatlara satılıyorlar

Nokia - 24.10.2022
Evinde bu eski telefonlardan olanlar dikkat! Zengin olabilirsiniz

Evinde bu eski telefonlardan olanlar dikkat! Zengin olabilirsiniz

Nokia - 21.10.2022
Bütçe dostu OnePlus Nord N300 ile ilgili yeni detaylar geldi!

Bütçe dostu OnePlus Nord N300 ile ilgili yeni detaylar geldi!

Nokia - 14.10.2022
Nokia, OPPO ve OnePlus'ı bir ülkede daha yasaklatacak

Nokia, OPPO ve OnePlus'ı bir ülkede daha yasaklatacak

Nokia - 13.10.2022
Whatsapp Web çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? 26 Eylül Whatsapp Web'e ne oldu? Whatsapp Web neden çöktü?

Whatsapp Web çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? 26 Eylül Whatsapp Web'e ne oldu? Whatsapp Web neden çöktü?

Nokia - 26.09.2022
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? 22 Eylül Whatsapp ne oldu? Whatsapp mesaj hatası! Whatsapp neden çöktü?

Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var? 22 Eylül Whatsapp ne oldu? Whatsapp mesaj hatası! Whatsapp neden çöktü?

Nokia - 22.09.2022
Son dakika haber: Polis ekiplerinden 35 milyonluk kaçak telefon operasyonu

Son dakika haber: Polis ekiplerinden 35 milyonluk kaçak telefon operasyonu

Nokia - 16.09.2022
5G'den 50 kat daha hızlı: 6G teknolojisinde yeni rekor kırıldı

5G'den 50 kat daha hızlı: 6G teknolojisinde yeni rekor kırıldı

Nokia - 15.09.2022
Whatsapp gizlice gruptan ayrılma özelliği ne zaman gelecek? Whatsapp'ta gizlice gruptan ayrılma özelliği geldi mi?

Whatsapp gizlice gruptan ayrılma özelliği ne zaman gelecek? Whatsapp'ta gizlice gruptan ayrılma özelliği geldi mi?

Nokia - 14.09.2022
Custom ROM sevenlere! LineageOS 19 destekleyen akıllı telefonlar

Custom ROM sevenlere! LineageOS 19 destekleyen akıllı telefonlar

Nokia - 13.09.2022
iPhone'dan bir ilk! Android telefonları geride bıraktı

iPhone'dan bir ilk! Android telefonları geride bıraktı

Nokia - 04.09.2022
IFA 2022'de neler tanıtılacak?

IFA 2022'de neler tanıtılacak?

Nokia - 29.08.2022
Custom ROM sevenlere! LineageOS 19, beş modele daha geldi

Custom ROM sevenlere! LineageOS 19, beş modele daha geldi

Nokia - 26.08.2022
Custom ROM sevenlere! LineageOS 19 üç modele daha geldi

Custom ROM sevenlere! LineageOS 19 üç modele daha geldi

Nokia - 21.07.2022
OPPO ve OnePlus şokta! Almanya'da yasaklandılar

OPPO ve OnePlus şokta! Almanya'da yasaklandılar

Nokia - 08.07.2022
Rusya işgalinin akıllı telefon dünyasına etkisi: Pazarda Çin etkisi!

Rusya işgalinin akıllı telefon dünyasına etkisi: Pazarda Çin etkisi!

Nokia - 04.07.2022
Bakan Karaismailoğlu: '5G'ye azami ölçüde yerli ve milli şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz'

Bakan Karaismailoğlu: "5G'ye azami ölçüde yerli ve milli şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz"

Nokia - 23.06.2022
Samsung açıkladı: Galaxy XCover 6 Pro'nun çıkış tarihi!

Samsung açıkladı: Galaxy XCover 6 Pro'nun çıkış tarihi!

Nokia - 17.06.2022
Habermetre 6 - 12 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri

Habermetre 6 - 12 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri

Nokia - 15.06.2022
Nokia 3310 bunu sevmedi: Galaxy XCover 6 Pro ile ilgili yeni bilgiler geldi!

Nokia 3310 bunu sevmedi: Galaxy XCover 6 Pro ile ilgili yeni bilgiler geldi!

Nokia - 11.06.2022
Custom ROM sevenlere: Dört modele daha LineageOS 19 müjdesi!

Custom ROM sevenlere: Dört modele daha LineageOS 19 müjdesi!

Nokia - 08.06.2022
Fin Bakan, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ekonomik iş birliği fırsatlarına dikkati çekti

Fin Bakan, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ekonomik iş birliği fırsatlarına dikkati çekti

Nokia - 07.06.2022
Sağlamlıkta Nokia 3310'a rakip: Galaxy XCover6 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Sağlamlıkta Nokia 3310'a rakip: Galaxy XCover6 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Nokia - 02.06.2022
Nokia CEO'sundan bir garip akıllı telefon ve 6G açıklaması!

Nokia CEO'sundan bir garip akıllı telefon ve 6G açıklaması!

Nokia - 30.05.2022
Almanya'da Ford'a patent anlaşmazlığında satış yasağı

Almanya'da Ford'a patent anlaşmazlığında satış yasağı

Nokia - 20.05.2022
Türkiye'de yerli baz istasyonu üretimine başlayan Nokia'nın hedefinde ihracat da var

Türkiye'de yerli baz istasyonu üretimine başlayan Nokia'nın hedefinde ihracat da var

Nokia - 18.05.2022
Nokia ve Karel, Türkiye'de 4.5G ve 5G baz istasyonlarının yerli üretimini gerçekleştirecek

Nokia ve Karel, Türkiye'de 4.5G ve 5G baz istasyonlarının yerli üretimini gerçekleştirecek

Nokia - 17.05.2022
WIN EURASIA Fuarı, 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek

WIN EURASIA Fuarı, 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek

Nokia - 11.05.2022
NFC özelliği nedir? NFC ne işe yarar? NFC ile ödeme yapılabilir mi?

NFC özelliği nedir? NFC ne işe yarar? NFC ile ödeme yapılabilir mi?

Nokia - 18.04.2022
Çinli Akıllı Telefon Markaları 4. Çeyrekte Afrika Pazarına Liderlik Etti

Çinli Akıllı Telefon Markaları 4. Çeyrekte Afrika Pazarına Liderlik Etti

Nokia - 24.03.2022
Akıllı değil ama zeki mi? 'Akılsız' cep telefonunun dönüşü

Akıllı değil ama zeki mi? 'Akılsız' cep telefonunun dönüşü

Nokia - 22.03.2022
5G teknolojisiyle dönüşen sanayi

5G teknolojisiyle dönüşen sanayi

Nokia - 20.03.2022
Türk Telekom ve Nokia'dan GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde 5G ile Endüstri 4.0 denemesi

Türk Telekom ve Nokia'dan GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde 5G ile Endüstri 4.0 denemesi

Nokia - 04.03.2022
Türk Telekom ve Nokia'dan 5G ile endüstri 4.0 denemesi

Türk Telekom ve Nokia'dan 5G ile endüstri 4.0 denemesi

Nokia - 04.03.2022
Türk Telekom CEO'su Önal: 5G stratejilerinin belirlenmesinde ön saflarda yer alıyoruz

Türk Telekom CEO'su Önal: 5G stratejilerinin belirlenmesinde ön saflarda yer alıyoruz

Nokia - 02.03.2022
BARSELONA - Türk Telekom Genel Müdürü Önal: 'Türkiye'yi 5G'de öncü yapmak için çalışıyoruz'

BARSELONA - Türk Telekom Genel Müdürü Önal: "Türkiye'yi 5G'de öncü yapmak için çalışıyoruz"

Nokia - 02.03.2022
Türk Telekom CEO'su Önal: 'Global ölçekli iş birlikleriyle teknolojimizi dünyaya sunuyoruz'

Türk Telekom CEO'su Önal: "Global ölçekli iş birlikleriyle teknolojimizi dünyaya sunuyoruz"

Nokia - 01.03.2022
Deputy General Manager of Mikrolink: Our leading tech business ventures in the UK are active and gaining momentum

Deputy General Manager of Mikrolink: Our leading tech business ventures in the UK are active and gaining momentum

Nokia - 26.02.2022
Ağlattın sözleri! Ezhel - Ağlattın şarkı sözleri! 'Ağlattın' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ağlattın sözleri! Ezhel - Ağlattın şarkı sözleri! 'Ağlattın' rap sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Nokia - 11.02.2022
4 bin 750 liraya telefon sipariş verdi, 250 liralık tuşlu telefon gönderildi

4 bin 750 liraya telefon sipariş verdi, 250 liralık tuşlu telefon gönderildi

Nokia - 06.01.2022
5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca neye uğradığını şaşırdı

5 bin liraya telefon sipariş verdi, kargodan 250 liralık tuşlu telefon çıkınca neye uğradığını şaşırdı

Nokia - 05.01.2022
Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde yeni dönem seçimleri tamamlandı

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde yeni dönem seçimleri tamamlandı

Nokia - 01.12.2021
2000'den Fazla Model ile Cep Telefonu Müzesi Online Taşındı

2000'den Fazla Model ile Cep Telefonu Müzesi Online Taşındı

Nokia - 30.11.2021
Türk Telekom '25G PON' teknolojisini test etti; hız 10 katına çıkacak

Türk Telekom '25G PON' teknolojisini test etti; hız 10 katına çıkacak

Nokia - 25.11.2021
Whatsapp benzeri uygulamalar! İşte, çöken Whatsapp'a alternatif uygulamalar

Whatsapp benzeri uygulamalar! İşte, çöken Whatsapp'a alternatif uygulamalar

Nokia - 05.10.2021
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