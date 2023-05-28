Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi | Canlı takip
Politika Haberleri
14 Mayıs'ta, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.8 oy almıştı. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için bugün yeniden sandığa gitti. 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi, şimdi gözler açıklanacak sonuçlarda...
- 17:33 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "Şimdi seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallarına, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız. Milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız. Sadece iki adayı oyladığımız için sonuçlar bu akşam hızla belli olacak. Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın."
- 17:13 YSK Başkanı Ahmet Yener: "İkinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza yansıyan olumsuz bir olay yaşanmamıştır. Yapılan itirazlar değerlendirildi. Seçimlerin Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum."
- 17:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıkların kapanmasının ardından "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakarca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" yazılı bir tweet paylaştı.
- 17:00 Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi.