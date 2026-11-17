Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

A Milli Takım ve Juventus’un kanat oyuncusu Kenan Yıldız’ın ağustos ayında sol ayak tarak kemiği kırılmış ve 21 yaşındaki futbolcu ameliyat olmuştu.

REHABİLİTASYON SÜRECİ TAMAMLANDI

Sol ayak 5. tarak kemiğindeki (metatars) kırık nedeniyle ağustos ayının sonunda Almanya’da ameliyat olan ve uzun süre formasından ayrı kalan Kenan Yıldız, rehabilitasyon sürecini tamamladı.

BİREYSEL ANTRENMANLARA BAŞLADI

Milli futbolcunun kulübü Juventus da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Kenan Yıldız’ın bireysel antrenmanlarına başladığını duyurdu. Torino ekibinden yapılan paylaşımda Kenan Yıldız’ın top sürdüğü videoya yer verilirken, “Adım adım Kenan” ifadeleri kullanıldı.

BU SEZON 1 MAÇ

Kenan Yıldız, bu sezon 1 maça çıkmasının ardından sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.