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İngiltere, bu kış savunma kapasitesini güçlendirmesi için Ukrayna'ya toplam değeri 240 milyon sterlini (yaklaşık 16 milyar lira) bulan 1000'den fazla hava savunma füzesi sağlayacağını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın daha önce Rusya'ya ait jet yakıtlı insansız hava araçlarına (İHA) karşı kullandığı hava savunma füzelerinden tekrar gönderileceği belirtildi.

Toplamda 1000'den fazla kısa menzilli hava savunma füzesinin Ukrayna'ya gönderileceği aktarılan açıklamada, Ukrayna'nın bu kış savunma kapasitesini artırmasına destek verileceği vurgulandı.

Açıklamada, değeri 240 milyon sterlini bulacak desteğin gelecek yılın bütçesinde Ukrayna'ya sağlanması vadedilen 500 milyon sterlinlik askeri yardım sözü kapsamında olduğu ifade edildi.

Füzelerin aralık ortasından itibaren Ukrayna'ya ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, askeri destek paketinde hava savunma radarlarının yer alacağı da kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Savunma Bakanı Wes Streeting, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'da kış mevsimini bir silah olarak kullanıyor. Bu nedenle Ukrayna'ya destek sözümüzü kapasiteye çevirmemiz gerekiyor." dedi.

Streeting, Ukrayna'nın özgürlük ve demokrasi savaşında en öndeki cephede yer aldığını ve İngiltere'nin en sonuna kadar Ukrayna'nın yanında olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA