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Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

Magazin Haberleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde memur ve tüm çalışanlar tarafından kutlanırken ünlü isimler de sessiz kalmadı. Aralarında Yılmaz Erdoğan, Alişan, Şebnem Bozoklu ve Eda Ece gibi birçok isim, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı.

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. Üzerine marşlar bestelenen, kitaplar yazılan, sinema filmleri çekilen 1 Mayıs, bu sene de ülkenin çeşitli yerlerinde kutlanmaya devam ediyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak 1 Mayıs'ı kutladı.

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"Hangi fikre sahip olursanız olun bir yerde grev var ise o işçilere uğrayın. Selam verin, destek verin. Emek, alın teri kutsaldır. 1 Mayıs işçi Bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"Daha güzel bir dünya, daha iyi bir insanlık için emek veren herkesin bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"1 Mayıs emeğin ve emekçinin bayramı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"Tüm işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"1 Mayıs..."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"Yaşasın 1 Mayıs. İşçinin , emekçinin bayramı kutlu olsun"

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"Tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"1 Mayıs İşçi Bayramı."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

"Tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun."

Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

Ecem Altan
Ecem Altan
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