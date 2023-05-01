Ünlü isimlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde memur ve tüm çalışanlar tarafından kutlanırken ünlü isimler de sessiz kalmadı. Aralarında Yılmaz Erdoğan, Alişan, Şebnem Bozoklu ve Eda Ece gibi birçok isim, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı.

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. Üzerine marşlar bestelenen, kitaplar yazılan, sinema filmleri çekilen 1 Mayıs, bu sene de ülkenin çeşitli yerlerinde kutlanmaya devam ediyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak 1 Mayıs'ı kutladı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

YILMAZ ERDOĞAN

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

HALUK LEVENT

"Hangi fikre sahip olursanız olun bir yerde grev var ise o işçilere uğrayın. Selam verin, destek verin. Emek, alın teri kutsaldır. 1 Mayıs işçi Bayramı kutlu olsun."

ALİŞAN

"1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlu olsun."

ESRA EROL

"Daha güzel bir dünya, daha iyi bir insanlık için emek veren herkesin bayramı kutlu olsun."

DEMET AKBAĞ

"1 Mayıs emeğin ve emekçinin bayramı kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs."

ŞEBNEM BOZOKLU

"Tüm işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun."

EDA ECE

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

PETEK DİNÇÖZ

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

ÇAĞLA ŞIKEL

"1 Mayıs..."

HAKAN ALTUN

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

HASİBE ÖZLEM EREN

"Yaşasın 1 Mayıs. İşçinin , emekçinin bayramı kutlu olsun"

BERRAK TÜZÜNATAÇ

"Tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun."

HAKAN URAL

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

GÜLBEN ERGEN

"1 Mayıs İşçi Bayramı."

ÖZLEM YILDIZ

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

MELEK MOSSO

"Tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun."