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Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı

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Özcan Deniz'in kendisine zarar verdiği gerekçesiyle ailesine resti çekmesinin ardından kız kardeşi Yurda Güler, genç gelinleri Samar Dadgar'ı hedef alarak zehir zemberek sözler sarf etti. Dadgar'ın ünlü olmak için türlü yollarla ağabeyiyle evlendiğini söyleyen Güler, "Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annemi ve beni evden kovdurttu" dedi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve menajerliğini yapan ağabey Ercan Deniz arasında tansiyon yükseldi. Maddi ve manevi zarar gördüğünü söyleyen Özcan Deniz, eşi ve çocuğu dışındaki aile üyelerini hayatından çıkardığını duyurdu. Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler ise yaptığı açıklamada bütün suçu genç gelinleri Samar Dadgar'ın üzerine atarak ateş püskürdü.

ÖZCAN DENİZ: ARTIK KİM İÇİN YAŞADIĞIMI BİLİYORUM

İlk evliliğinden dünyaya gelen oğlu ile yeni eşi Samar Dadgar ile fotoğrafını yayınlayan Özcan Deniz, "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" diyerek aile üyelerine sırtını döndü.

Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı

"İRAN'DAN BURAYA MEŞHUR OLMAK İÇİN GELEN KIZI HİÇ TASVİP ETMEDİK"

Ağabeyinin paylaşımlarından sonra Instagram hesabından peş peşe açıklamalar yapan Yurda Güler ise Samar Dadgar'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandı: "Ağabeyim Özcan Deniz'in 'Ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar2 cümlesi tüm aileye gelen bir itham olduğundan ben kendimle alakalı olan kısım için bir açıklama gereği hissettim. Ağabeyimin benim ve eşimin yıllardır dişimle ve tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim... İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim."

Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı

"BU KIZ OYUNLARIYLA AĞABEYİMİN BİZE DÜŞMAN OLMASINI SAĞLADI"

Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kızkardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yalnız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!

"FİGÜRAN OLMAK İÇİN GELEN KIZI HAYATININ BAŞROLÜ YAPTI"

Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!"

Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı

Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı

Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı

Özcan Deniz ailesini sildi! Kardeşi, genç gelinlerini suçlayarak demediğini bırakmadı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Samar Dadgar Özcan Deniz Sözler Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Hudaverdi Tanriverdi:

Kiz kardesine sonuna kadar hak veriyorum. 50 gramlar gider gelir, fakat aile her zaman seninledir...

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