70 yıllık saltanatında taçları değil şapkaları dikkat çekti! İşte II. Elizabeth'in birbirinden ilginç şapkaları

8 Eylül 2022'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 96 yıllık yaşamı boyunca kıyafeti ve aksesuarlarıyla Kraliyet hayranlarının ikonu oldu. II. Elizabeth, Kraliçe olarak taçlarıyla ön plana çıksa da o ikonik şapkalarıyla hafızalara kazındı. İşte Kraliçe ve birbirinden ilginç şapkaları.

Kraliçe II. Elizabeth, 25 yaşında tahta geçtiğinden beri, 1960'ların başındaki suni çiçekli yüzme şapkalarından çeşitli tüylü kışlık Kazak şapkalarına kadar, karakteristik kısa bukleli saçlarının üzerine pek çok şapka taktı. En ilginci ise şahin tüylerinden taktığı şapkaydı. İşte hafızalarda yer edinen o şapkalar...