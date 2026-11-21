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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk edecek.
MAÇ SAAT 16.00'DA
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Deniz.
Samsunspor: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Eliot, Sekongo, Oskar, Coulibaly, Afonso, Bayo.
118 GÜN SONRA İLK 11'DE
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, 118 gün sonra sarı-kırmızılı takımda ilk 11'de başlıyor.