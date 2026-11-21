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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ordu İl Müdürü Harun Tan görevden alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı'nın görevlerine son verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de görevden alınan isimler arasında yer aldı.

İKİ GENEL MÜDÜRLÜĞE YENİ ATAMA

Görevden alma kararlarının ardından boşalan bazı pozisyonlara yeni isimler getirildi. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne, daha önce Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Aydemir atandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğüne ise Dursun Baştürk getirildi.

KIYI EMNİYETİ YÖNETİMİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlar kapsamında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya atandı. Böylece yayımlanan kararlarla toplam 4 bürokrat görevden alınırken, 3 yeni atama gerçekleştirilmiş oldu.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi