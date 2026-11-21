Erzincan'da dev boz ayı demir kapıdan atlayıp evin bahçesine girdi! O anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyünde gece saatlerinde bir evin bahçesine giren dev boz ayı, dikenli tellere aldırış etmeden demir kapının üzerinden atladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bahçede bir süre yiyecek arayan ayının sensörlü ışıkların yanmasına rağmen bölgeden ayrılmadığı, ardından geldiği yönden uzaklaştığı görüldü.
Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyünde bir evin bahçesine giren dev boz ayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
DİKENLİ TELLERE ALDIRIŞ ETMEDİ
Gece saatlerinde köye gelen boz ayı, dikenli tellere aldırış etmeden demir bahçe kapısının üzerinden atlayarak eve ait bahçeye girdi.
IŞIKLAR YANDI, YİNE DE GİTMEDİ
Güvenlik kamerası görüntülerinde, bahçede bir süre yiyecek arayan ayının, sensörlü ışıkların yanmasına rağmen bölgeden ayrılmadığı görüldü.
Bir süre bahçede dolaşan boz ayı, daha sonra geldiği yönden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı