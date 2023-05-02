Karalar Haberleri - Karalar Haber - Haberler

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Karalar Haberleri

Karalar haber, Karalar son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş'taki köyleri ziyaret etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş'taki köyleri ziyaret etti

Karalar - 26 Dakika Önce
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Karataş'taki Köyleri Ziyaret Etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Karataş'taki Köyleri Ziyaret Etti

Karalar - 27 Dakika Önce
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 1 Mayıs Mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 1 Mayıs Mesajı

Karalar - Dün 11:08
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 1 Mayıs mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 1 Mayıs mesajı

Karalar - Dün 11:07
Seyhan Belediyesi'nin Spor Parkı Açıldı

Seyhan Belediyesi'nin Spor Parkı Açıldı

Karalar - Dün 09:33
Seyhan Belediyesi, Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Parkı'nı açtı

Seyhan Belediyesi, Veli Andaç Durak Gençlik ve Spor Parkı'nı açtı

Karalar - Dün 09:29
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü açıldı, Adanalılar yoğunluk oluşturdu

Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü açıldı, Adanalılar yoğunluk oluşturdu

Karalar - 29.04.2023
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü dün açıldı, Adanalılar yoğunluk oluşturdu

Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü dün açıldı, Adanalılar yoğunluk oluşturdu

Karalar - 29.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Dokuzlu Koalisyon Masası Var, Ne Yapsanız Boş. Başkanlık Sisteminin Ülkeye Sağladığı Kazanç Bu, Koalisyonlardan Ülke...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Dokuzlu Koalisyon Masası Var, Ne Yapsanız Boş. Başkanlık Sisteminin Ülkeye Sağladığı Kazanç Bu, Koalisyonlardan Ülke...

Karalar - 29.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şimdi Dokuzlu Koalisyon Masası Var, Ne Yapsanız Boş. Başkanlık Sisteminin Ülkeye Sağladığı Kazanç Bu, Koalisyonlardan Ülke...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Dokuzlu Koalisyon Masası Var, Ne Yapsanız Boş. Başkanlık Sisteminin Ülkeye Sağladığı Kazanç Bu, Koalisyonlardan Ülke...

Karalar - 29.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST 2023'te konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST 2023'te konuştu: (4)

Karalar - 29.04.2023
ERDOĞAN VE ALİYEV TEKNOFEST'TE; TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULARI AÇIKLANDI

ERDOĞAN VE ALİYEV TEKNOFEST'TE; TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULARI AÇIKLANDI

Karalar - 29.04.2023
ERDOĞAN VE ALİYEV TEKNOFEST'TE; TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULARI AÇIKLANDI

ERDOĞAN VE ALİYEV TEKNOFEST'TE; TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULARI AÇIKLANDI

Karalar - 29.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün sonra yeniden meydanlarda! Aliyev ile TEKNOFEST'e katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün sonra yeniden meydanlarda! Aliyev ile TEKNOFEST'e katıldı

Karalar - 29.04.2023

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bilinmeyen fedakarlık öyküsü

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bilinmeyen fedakarlık öyküsü

Karalar - 29.04.2023
GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLERİN TEK KONTEYNERDEKİ ÇALIŞMASI, EĞİTİM KÖYÜNE DÖNÜŞTÜ

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLERİN TEK KONTEYNERDEKİ ÇALIŞMASI, EĞİTİM KÖYÜNE DÖNÜŞTÜ

Karalar - 29.04.2023
Hatay'da depremzedelere öğretmenlerden destek

Hatay'da depremzedelere öğretmenlerden destek

Karalar - 29.04.2023
Hatay'da Depremzedeler İçin Konteyner Okul Kuruldu

Hatay'da Depremzedeler İçin Konteyner Okul Kuruldu

Karalar - 29.04.2023
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan Jogorku Keneş Başkanı ile görüştü

Karalar - 28.04.2023
Şentop, Kırgızistan heyeti ile görüştü

Şentop, Kırgızistan heyeti ile görüştü

Karalar - 28.04.2023
TBMM Başkanı Şentop: TÜRKPA, Önemli Çalışmalara İmza Atmaktadır

TBMM Başkanı Şentop: TÜRKPA, Önemli Çalışmalara İmza Atmaktadır

Karalar - 28.04.2023
TBMM Başkanı Şentop: TÜRKPA, Önemli Çalışmalara İmza Atmaktadır

TBMM Başkanı Şentop: TÜRKPA, Önemli Çalışmalara İmza Atmaktadır

Karalar - 28.04.2023
TÜRKPA 12. Genel Kurulu sonuçları açıklandı

TÜRKPA 12. Genel Kurulu sonuçları açıklandı

Karalar - 28.04.2023
TÜRKPA 12. Genel Kurulu sona erdi

TÜRKPA 12. Genel Kurulu sona erdi

Karalar - 28.04.2023
TBMM Başkanı Şentop: Türk devletleri anahtar konumundadır

TBMM Başkanı Şentop: Türk devletleri anahtar konumundadır

Karalar - 28.04.2023
TBMM Başkanı Şentop: Türk devletleri anahtar konumundadır

TBMM Başkanı Şentop: Türk devletleri anahtar konumundadır

Karalar - 28.04.2023
Şentop, mevkidaşlarını Togg ile Meclis'e getirdi

Şentop, mevkidaşlarını Togg ile Meclis'e getirdi

Karalar - 28.04.2023
Deprem Komisyonu raporu: Yeni imar kanunu hazırlanmalı

Deprem Komisyonu raporu: Yeni imar kanunu hazırlanmalı

Karalar - 27.04.2023
Adana Ulaşım Ana Planı Bilgilendirme Toplantısı Tamamlandı

Adana Ulaşım Ana Planı Bilgilendirme Toplantısı Tamamlandı

Karalar - 26.04.2023
ADANA ULAŞIM ANA PLANI FİNAL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

ADANA ULAŞIM ANA PLANI FİNAL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Karalar - 25.04.2023
Çukurova Belediye Başkanı Çetin: 'Seçmeni Diri Tutmak İçin Gerekenleri Yapalım. Bu İşin Kesinlikle İlk Turda Biteceğine İnanalım'

Çukurova Belediye Başkanı Çetin: "Seçmeni Diri Tutmak İçin Gerekenleri Yapalım. Bu İşin Kesinlikle İlk Turda Biteceğine İnanalım"

Karalar - 25.04.2023
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Bayramı Halkla Geçirdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Bayramı Halkla Geçirdi

Karalar - 24.04.2023
Şentop: Seçimlerin adil yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamalı

Şentop: Seçimlerin adil yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamalı

Karalar - 23.04.2023
Ankara'da 23 Nisan coşkusu (3)

Ankara'da 23 Nisan coşkusu (3)

Karalar - 23.04.2023
Ankara'da 23 Nisan coşkusu (3)

Ankara'da 23 Nisan coşkusu (3)

Karalar - 23.04.2023
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Karalar - 23.04.2023
VALİLİK KOLTUĞUNA OTURAN ALYA: AMPUTE DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİN PROTEZ İHTİYAÇLARI GİDERİLSİN

VALİLİK KOLTUĞUNA OTURAN ALYA: AMPUTE DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİN PROTEZ İHTİYAÇLARI GİDERİLSİN

Karalar - 23.04.2023
Valilik koltuğuna oturan Alya: Ampute depremzede kardeşlerimin protez ihtiyaçları giderilsin

Valilik koltuğuna oturan Alya: Ampute depremzede kardeşlerimin protez ihtiyaçları giderilsin

Karalar - 23.04.2023
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana'da Törenlerle Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana'da Törenlerle Kutlandı

Karalar - 23.04.2023
Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Karalar - 23.04.2023
Bakan Nebati Silifke yoğurdu istedi İlçe Başkanı seferber oldu

Bakan Nebati Silifke yoğurdu istedi İlçe Başkanı seferber oldu

Karalar - 22.04.2023
Bakan Nebati Silifke yoğurdu ikram edilince, 'Biri yerken başkası bakmaz, sonra yiyeceğim' dedi

Bakan Nebati Silifke yoğurdu ikram edilince, "Biri yerken başkası bakmaz, sonra yiyeceğim" dedi

Karalar - 22.04.2023
Adana'da 1 Saatte 37 Kg Yağış Düştü, Büyükşehir Belediyesi Teyakkuza Geçti

Adana'da 1 Saatte 37 Kg Yağış Düştü, Büyükşehir Belediyesi Teyakkuza Geçti

Karalar - 22.04.2023
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan 23 Nisan Mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan 23 Nisan Mesajı

Karalar - 22.04.2023
Adana'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Adana'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Karalar - 21.04.2023
Karamollaoğlu: Mecliste çoğunluğu elde edeceğiz

Karamollaoğlu: Mecliste çoğunluğu elde edeceğiz

Karalar - 21.04.2023
YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (18)

YSK milletvekili kesin aday listesini açıkladı (18)

Karalar - 20.04.2023
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Karalar - 20.04.2023
Başkan Karalar: 'Önümüzdeki süreçte daha güzel işler yapacağız'

Başkan Karalar: "Önümüzdeki süreçte daha güzel işler yapacağız"

Karalar - 19.04.2023
'Barış İçin Akademisyenler' Bildirisi Nedeniyle İhraç Edilen Akademisyen Tezcan Durna, 6,5 Yıl Sonra Üniversiteye Döndü: 'Herkes Godot'yu Bekler Gibi...

"Barış İçin Akademisyenler" Bildirisi Nedeniyle İhraç Edilen Akademisyen Tezcan Durna, 6,5 Yıl Sonra Üniversiteye Döndü: "Herkes Godot'yu Bekler Gibi...

Karalar - 19.04.2023
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