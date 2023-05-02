Karalar Haberleri - Karalar Haber - Haberler

Karalar Haberleri
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş'taki köyleri ziyaret etti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Karataş'taki Köyleri Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Dokuzlu Koalisyon Masası Var, Ne Yapsanız Boş. Başkanlık Sisteminin Ülkeye Sağladığı Kazanç Bu, Koalisyonlardan Ülke...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi Dokuzlu Koalisyon Masası Var, Ne Yapsanız Boş. Başkanlık Sisteminin Ülkeye Sağladığı Kazanç Bu, Koalisyonlardan Ülke...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 gün sonra yeniden meydanlarda! Aliyev ile TEKNOFEST'e katıldı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den dikkat çeken seçim paylaşımı: Kime oy vereceğini sen bilirsin
Çukurova Belediye Başkanı Çetin: "Seçmeni Diri Tutmak İçin Gerekenleri Yapalım. Bu İşin Kesinlikle İlk Turda Biteceğine İnanalım"
VALİLİK KOLTUĞUNA OTURAN ALYA: AMPUTE DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİN PROTEZ İHTİYAÇLARI GİDERİLSİN
Valilik koltuğuna oturan Alya: Ampute depremzede kardeşlerimin protez ihtiyaçları giderilsin
Bakan Nebati Silifke yoğurdu ikram edilince, "Biri yerken başkası bakmaz, sonra yiyeceğim" dedi