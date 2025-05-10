Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararlara göre, Yeni Zelanda ve Tayland nezdindeki büyükelçiliklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

İKİ ÜLKEYE BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri uyarınca, Yeni Zelanda Büyükelçiliği'ne Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar atandı.

Tayland Büyükelçiliği'ne ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Julide Kayıhan atandı.