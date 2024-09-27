Üye Girişi
Haberler

Demet Akbağ ve Uğur Polat'a Onur Ödülü

Demet Akbağ ve Uğur Polat'a Onur Ödülü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Demet Akbağ ve Uğur Polat, Onur Ödülleri ile ödüllendirildi. Festivalde katılan filmler tanıtılırken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivalin uluslararası alanda tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat'a verildi.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Onur Ödülleri gecesi bir alışveriş merkezinin performans gösteri merkezinde yapıldı.

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin üstlendiği törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, her sene çıtayı yükselterek daha heyecanlı, daha konuşulan ve daha çok ünü yayılan bir festival gerçekleştirmenin belediye başkanı olarak onurunu yaşadığını söyledi.

Göreve geldiğinden bu yana festivalin 6'ncısını kutladıklarını belirten Karalar, "İnanıyorum ki Türkiye'de marka olan Altın Koza artık Avrupa'da da konuşulacak ve konuşturmaya başladık." dedi.

Karalar, yerli sanatçıların çok cüzi bütçelerle yaptıkları filmlerin dünyada yüz milyonlarca dolar harcanarak hazırlanan filmlerle yarışır hale geldiğini bildirdi.

Oyuncu Demet Akbağ, törende ödülünü Başkan Karalar'dan, oyuncu Uğur Polat da ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ'un elinden aldı.

Ödülünü alan Akbağ, seyirciler arasında yer alan şarkıcı Emel Müftüoğlu'nu sahneye davet etti. Müftüoğlu'nun ısrarı üzerine Akbağ, Ege türkülerinin unutulmaz icracısı merhum Özay Gönlüm'ün taklidini yaptı.

Akbağ, daha sonra Eray İnal'ın şefliğinde sahne alan Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği, başrolünde yer aldığı "Neredesin Firuze" filminin "Ya evde yoksan" şarkısına eşlik etti.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Kültür Sanat

Yerel Haberler Zeydan Karalar Kültür Sanat Demet Akbağ Uğur Polat Festival Magazin Karalar Sinema adana

Borçlara düzenleme geldi: Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 60 ay vade

Kredi kartlarındaki birikmiş borçlar 60 ay vadeyle yapılandırılabilecek

 Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

1 numaralı şüpheli Salim Güran ile ilgili yeni karar

 Biden gitmeden son jestini yaptı: ABD'den İsrail katliamlarına bir destek daha

Bıden gitmeden son jestini yaptı! İsrail katliamlarına bir destek daha
Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı 60 ay yapılandırma ne zaman, kimler yapabilir, şartları ne? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Sincan, Etimesgut, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Mudanya, Gemlik, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Oğuzeli, Nurdağı, İslahiye elektrik kesintisi listesi MasterChef yumurtalı pide tarifi! En güzel yumrtalı pide tarifi! Yumurtalı pide nasıl yapılır? Yumurtalı pide için gerekli malzemeler! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Bayraklı, Konak, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef trileçe tarifi! En güzel trileçe tarifi! Trileçe nasıl yapılır? Trileçe için gerekli malzemeler! Serhat Akın kimdir? Serhat Akın hangi takımlarda oyandı, Fenerbahçe'de oynadı mı, ne zaman oyandı? Serhat Akın vuruldu mu, kim vurdu? SON DAKİKA! Silahlı saldırıya uğradı Serhat Akın sağlık durumu ne? Serhat Akın'ı kim vurdu, neden vurdu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });