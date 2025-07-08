Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
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İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

KARALAR TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceylan Kayhan ve belediyede temizlik işlerinden sorumlu çalışan Özcan Zenger 'İcbar suretiyle irtikap' suçundan, iş insanları Kazım Gökhan Yankılıç, Burak Kangal ve Rabil Artan 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in şoförü Sonkan Turan ise 'Suç örgütüne üye olmak' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Avukat Onur Büyükhatipoğlu 'Suç örgütüne üye olma' suçundan, İbrahim Emre ise 'Rüşvet verme' suçundan adli kontrol şartı talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı

ZEYDAN KARALAR İLE BİRLİKTE 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliğinde savunması alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı. Mahkeme, Karalar ile birlikte Büyükçekmece Başkan vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan, Seyhan Belediyesi Büro İşçisi Özcan Zenger, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ve iş insanları Burak Kangal, Rabil Atan, Kazım Gökhan Yankılıç'ın da tutuklanmasına karar verdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı

TUTDERE'YE EV HAPSİ KARARI

Hayrettin Mermer ve Ahmet Mermer isimli şüpheliler daha önceden haklarında verilmiş adli kontrol kararı bulunduğu için savcılıktan serbest bırakılırken, Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bu dosyaların hepsi İBB dosyası ile birleştirilirse hiç sürpriz olmaz, iddianameler hızla ortaya çıkar davalar süratle sonuca ulaştırılır ..

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Kılıçdaroğlu,nun adamıydı Kılıçdaroğlunu sattı İmamoğlu,nun adamı oldu emin olun bir iki hafta sonra İmamoğlu ve özgür beyide satacak dışarı çıkacak

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Haber YorumlarıMuhammed Aydın:

neden akp belediyelerine yapılmıyor bu incelemeler elazığ belediyesine yapsalar vallahi billahi ne başkan ne yardımcı ne yöneticileri dışarıda kalabilir ama akplilere dokunulmazlık var

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Haber YorumlarıTolga:

şaşırdık mı, hayır

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Haber YorumlarıSer_hat:

Tüm büyükşehir ve önemli şehir belediyeleri AKP nin olacak böyle bilineeeee..

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