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Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi!

Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi!
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NOW Çalar Saat programının konuğu Zeydan Karalar oldu. Canlı yayın konuğu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kimdir? Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli?

Zeydan Karalar NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Karalar, 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği'nden mezun oldu. NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kimdir? Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kimdir? Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana Merkez'de doğdu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun oldu.1981'de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi. 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı.

79-85 yılları arasında Çukobirlik'te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı.1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş'de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş'de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan'da Okan-Antriko Entegre Teksitl Fabrikası'nı da kurdu ve Genel Müdürlüğü'nü yaptı. 2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik'i, 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres'i kurdu.

7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlğı'na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011'de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. ADSİAD , MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor.

Zeydan Karalar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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