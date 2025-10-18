İstanbul'da Butik Kafe Sahibi Kadının Su Faturası Şoku: 20 Bin TL

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir butik kafe işleten kadın, İSKİ tarafından gönderilen 20 bin TL'lik su faturasıyla şok yaşadı. İşletmesini Temmuz ayında devralan Merve Karalar, başvuru esnasında fatura borcu olmadığı için abonelik alabilirken, olmayan bir borcun 20 bin TL olarak faturasına yansıtıldığını iddia etti.

Olay, Arnavutköy'deki küçük bir butik kafede meydana geldi. 50 metrekarelik işletmenin sahibi Merve Karalar, 7. ayda açtığı kafeye 5 ve 6. aylara ait olduğu iddia edilen 15 ila 20 bin TL arasında değişen bir su faturası gönderildiğini belirtti. Başvuru esnasında fatura borcu olmadığı için abonelik alabilen Karalar'a ilk itirazında, fatura döneminin işletmenin faaliyete geçmesinden önceye denk geldiği söylendi. İşletme sahibi Karalar, İSKİ tarafından "musluğunuz bozuk olabilir, suyu siz fazla kullanmışsınızdır" şeklinde yanıtlar aldığını ifade etti. İSKİ yetkililerinin konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı öğrenilirken, Karalar CİMER'e başvuru yaparak yaşadığı mağduriyeti yasal yollardan ileteceğini söyledi.

"Bugün suyumuzu kestiler"

İşletme sahibi Merve Karalar, "Biz kafemizi Temmuz ayında aktif ettik, Ağustos'ta gelen faturada 15 bin TL yazıyordu. Burada iki musluk var, böyle bir su tüketimi imkansız. Aynı zamanda oto yıkamamız var, oraya bile bu kadar fatura gelmiyor. İtiraz ettik ama kimse ilgilenmedi. Hatta bugün suyumuzu kestiler. Müşterilerimiz varken ürün yapamadık, hijyen sorunları yaşadık" dedi.

"Tesisat arızalı olsaydı, sonraki aylarda fatura normale dönmezdi"

Sonraki aylarda gelen faturaların bin-bin 500 TL seviyelerine düşmesinin, İSKİ'nin "tesisat arızası" iddiasını çürüttüğünü savunan işletmeci Karalar, "Eğer tesisat arızalı olsaydı, sonraki aylarda fatura normale dönmezdi. Tesisat kendi kendine onarılmaz. Buna rağmen bize 'suyu siz açık bıraktınız' dediler. Böyle bir şey mümkün değil, su açık kalsa kafe sular altında kalırdı" ifadelerini kullandı

"Bize bağırdılar, yüzümüze kapattılar"

Yaşadığı süreçte kötü muameleye maruz kaldığını da belirten Karalar, "Telefonda bize bağırdılar, yüzümüze kapattılar. Yanlarına gittiğimizde 'ödeyeceksiniz, siz kullanmışsınız' diyerek emrivaki yaptılar. Kurumların vatandaşa destek olması gerekirken önümüze taş koyuyorlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL