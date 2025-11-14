Haberler

Öğretmen Dikkatiyle Hayatı Kurtulan Lise Öğrencisi Tip 1 Diyabet Tedavisiyle Sağlığına Kavuştu

İstanbul'da bir lisede öğretmeninin dikkati sayesinde hastaneye yönlendirilen 14 yaşındaki Ali Kaan Karalar'a Tip 1 diyabet tanısı kondu. İnsülin tedavisi ile sağlığına kavuşan öğrenci, öğretmenine teşekkür etti.

HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul'da öğretmeninin dikkati sayesinde hastaneye yönlendirilen ve "Tip 1 diyabet" tanısı konulan lise öğrencisi Ali Kaan Karalar, insülin tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Sancaktepe Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Karalar'ın, okulda derse ilgisinin azalması, sık sık tuvalete gitme ihtiyacı ve sürekli kendisini yorgun hissetmesi matematik öğretmeninin dikkatini çekti.

Karalar'ın sağlık durumundan şüphelenen öğretmeni, çocuğun hastaneye götürülmesi için aileyle görüştü.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen Karalar'a, tetkiklerin ardından "Tip 1 diyabet" tanısı konuldu.

Karalar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniğinden Doç. Dr. Fatma Dursun ve ekibinin tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Dursun, AA muhabirine, çocuğun hastaneye geldiğinde kan şekeri değerlerinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

"Tip 1 diyabet" hastalarında şikayetlerinin genelde hep aynı olduğunu belirten Dursun, "Hastalar genellikle çok su içme, çok idrara çıkma, halsizlik, uyuklama, çok yemek yediği halde zayıflama gibi şikayetlerle gelirler. Ali Kaan'da da bunların hemen hemen hepsi vardı. İlerlerse, hastanın ailesi bunu fark etmezse 'diyabetik koma' dediğimiz koma durumuna gelebilir ama Ali Kaan şanslıydı. Çok idrara çıkması, sürekli tuvalete gitmek istemesi nedeniyle öğretmeninin farkındalığı sayesinde koma durumuna ilerlemeden Ali Kaan bize başvurdu. Gelir gelmez hastanın tedavisini düzenledik ve sağlığına kavuştu. İnsülin tedavisiyle şu anda gayet iyi." dedi.

Dursun, çocukluk çağında sık görülen Tip 1 diyabetin, insülin dışında etkili tedavisinin olmadığını kaydetti.

Bazı ailelerin bitkisel veya alternatif yöntemlerle vakit kaybettiğini ifade eden Dursun, "Bu hastalar yanlış tedaviler sonrası diyabetik komayla bize gelebiliyor. İnsülin tedavisi olmazsa olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Doç. Dr. Dursun, teknolojinin tedavi sürecini kolaylaştırdığına dikkati çekerek, "Sensörler sayesinde artık hastalarımızın kan şekeri her beş dakikada bir ölçülüyor. Telefonla ya da cihazla bu değerleri anlık görebiliyorlar. Bu da şeker yönetimini çok kolaylaştırıyor." diye konuştu.

"Önce inanmadık"

Hasta Ali Kaan Karalar ise yaklaşık 1,5 aydır okulda tuvalete çok gittiğini, 40 dakikalık derste bazen 2-3 kez tuvalet ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Okulun son birkaç gününde boğazında ağrı başladığını anlatan Karalar, "Sonrasında öğretmenim annemi aradı. Önce inanmadık ve 'Bir şey yoktur.' diye düşündük. O gün de okulda kaldım ama eve gelince durum kötüleşti. Hastaneye gittiğimizde Tip 1 diyabet hastası olduğumu öğrendik." ifadelerini kullandı.

Teşhis konulmasının ardından hastanede tedavisine başlandığını dile getiren Karalar, şöyle konuştu:

"Doktorlar bu süreçte bana hep yardım ettiler. Burada sürekli, iki saatte bir kan değerlerimi ölçüyorlar. İlk 1-2 gün sıkıntı yaşadım ama sonrasında çok rahat geçti. Doktoruma teşekkür ederim, bu süreçte hep yanımdalardı. Sağlığıma kavuştum."

Annesi mevsim değişikliğinden kaynaklandığını düşündü

Anne Saliha Karalar da oğlunun okulda çok tuvalete gittiğini söyleyen öğretmeninin yönlendirmesi üzerine doktora gittiklerini vurguladı.

Oğlunun bir anda çok su içmeye başladığını, kollarında döküntüler oluştuğunu ve "Boğazım yanıyor." dediğini aktaran Karalar, bunları mevsim değişikliğine bağladığını ifade etti.

Karalar, çocuğun belirtilerini dinleyen doktorun kendilerini acile yönlendirdiğini anlatarak, "Serum bağladılar, diyabet hastası olduğunu öğrendik. Ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildik. Şu an çok daha iyi. Artık o kadar çok su içmiyor, sık tuvalete gitmiyor, hareketleri düzeldi." dedi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
