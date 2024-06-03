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Müteahhit aracında bıraktığı 4 yaşındaki oğlunu cansız buldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde müteahhit babanın 4 yaşındaki oğluyla site inşaatını denetlemesi faciayla bitti. Araçta kalan çocuk, babası tarafından hareketsiz bulundu. Hayatını kaybeden çocuğun ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arabanın içinde bırakılan 4 yaşındaki çocuk, babası tarafından hareketsiz bulundu. İddiaya göre nefessiz kalan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İNŞAATI İNCELEYİP GELDİĞİNDE ÇOCUĞUNU HAREKETSİZ BULDU

Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde müteahhit olan Mehmet G.(47), 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da alıp aracıyla yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Çocuk araçta oturacağını söyleyip şantiye alanına gitmedi. Bir süre şantiyedeki incelemenin ardından aracın kapısını açan baba, çocuğunu hareketsiz buldu. Baba hareketsiz yatan çocuğu bir türlü uyandıramadı.

Bursa'da araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

OTOPSİ YAPILACAK

Çocuk özel araçla özel bir hastanenin acil servisine getirildi. Solunumu olmayan çocuk kurtarılamadı. Ölümü öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Bursa'da araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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