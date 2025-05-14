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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

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Parti grubundaki konuşmasında isim vermeden "PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının bize faydası ne?" diyen gazeteci Bahar Feyzan'a yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgütün kararı sonrasında vatandaşın sevincini paylaşmak yerine ekranlarda karalar bağlayanları geride bırakıp istikbale bırakacağız. 'Örgütün silah bırakmasından bana ne' diyenlere acıyarak bakıyoruz" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili skandal ifadeler kullanan gazeteci Bhaar Feyzan'a yüklendi.

BAHAR FEYZAN NE DEMİŞTİ?

Terör örgütünün silah bıraktığını ve kendini feshettiğini açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede " Pkk'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının bize faydası ne? Gerçekten bir samimiyetle soruyorum bunu. Ben zaten savaşmıyorum ki sokağa çıkıp. Çok naif ve basit bir yerden soruyorum. Ben zaten PKK ile Kürdün ayrımını yapabilen biriyim. Defalarca lanetliyoruz. Şehirde etkileri yok, peki bugün sıradan bir vatandaşın hayatına katkısı ne? Ahmet efendinin faydası ne? Bunu açıklayın.." ifadelerine yer vermişti.

"ACIYARAK BAKIYORUZ"

Parti grubunda isim vermeden bu sözlere yanıt veren Erdoğan, "Örgütün kararı sonrasında vatandaşın sevincini paylaşmak yerine ekranlarda karalar bağlayanları geride bırakıp istikbale bırakacağız. 'Örgütün silah bırakmasından bana ne' diyenlere acıyarak bakıyoruz. Onlara Allah'tan basiret ve feraset diliyoruz. Bölgemizdeki barış çabalarına da katkı veriyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz
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