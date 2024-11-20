Üye Girişi
Haberler

Adana'da Deprem Eylem Planı Paneli Düzenlendi

Adana'da Deprem Eylem Planı Paneli Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir Belediyesi, deprem risklerine karşı önlemler almak amacıyla 'Adana'da Fay Hatları ve Deprem Paneli' düzenledi. Belediye Başkanı Zeydan Karalar, afet koordinasyon merkezi kurulacağını ve zamanında müdahalenin önemini vurguladı. Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve çevresindeki fay hatlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Büyükşehir Belediyesince deprem eylem planı çalışmaları kapsamında "Adana'da Fay Hatları ve Deprem Paneli" yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin tiyatro salonunda düzenlenen panelde, deprem riskine karşı alınabilecek önlemler konusunda çalıştıklarını söyledi.

Bu konuda yapılan toplantılarla olası depremlerde koordinasyonun sağlanması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Karalar, "Afet Koordinasyon Merkezi'ni oluşturduğumuzda hangi sokakların zarar gördüğünü ve hangi arama kurtarma ekibinin nereye gideceğini anında söyleyelim. Ne kadar hızlı müdahale ederseniz o kadar can kurtarma şansınız yüksek oluyor." dedi.

Karalar'ın konuşmasının ardından Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve çevresindeki fay hatlarıyla ilgili sunum yaptı.

Pampal, "Objektif olarak söyleyeyim, 'Savrun fayı kırılacak, Adana yıkılacak, yeniden büyük deprem olacak.' deniliyor. Böyle bir şey yok. Savrun fayı benim 2 yıldır tekrar çalışmaya başladığım bir fay. Aktif değil, parçalı. Kırılsa bile tek parçada kırılmaz." diye konuştu.

İnsanların zaman zaman deprem riskini unuttuğunu belirten Pampal, toplumun bilinç düzeyini yükselterek tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Adana'nın büyük bir kısmının zemininin alüvyon olduğunu dile getiren Pampal, şunları kaydetti:

"Kuzey Adana'nın zeminleri oldukça iyi. Genç olmakla beraber kaya zeminler. Oralara doğru gelişmeyi yönlendirmek ve eldeki stoku da bir şekilde depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalar yapmak gerekiyor. Akçalıuşağı fayı henüz kırılmamış. O nedenle özellikle Kuzey Adana'daki yerleşim alanlarında yavaş yavaş çalışmaları hızlandırmak, hazırlıklarımızı yapmak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek gerekiyor."

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı

İzmir'de 3 polise silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

 İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı! 2 polisin durumu ağır

İzmir'de gözaltı işlemi yapan 3 polis silahlı saldırıda yaralandı!

 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı

Saldırganın iş yeri taşlandı
MHP'den istifası istenen 3 vekilden ilk açıklama geldi: Liderimizin emrindeyiz

3 vekilden ortak açıklama: Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Gümüştekin kim, sağlık durumu ne? İzmir saldırısı polis İbrahim Gümüştekin son durumu ne? Furkan Hakan Aşkın kim, sağlık durumu ne? İzmir saldırısı Komiser Furkan Hakan Aşkın son durumu ne? Kayserispor Fenerbahçe neden 16.00'da erken oynanıyor? Kayserispor Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı? Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Kasım 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Öğretmenler Günü erkek öğretmene ne alınır? İstanbul'a kar yağacak mı? İzmir'de polislere kim saldırdı, saldırganlar yakalandı mı? Yaralanan polisler kim, isimleri açıklandı mı? Bodrum Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? BJK SuperApp nedir, ne işe yarıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.