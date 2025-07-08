CHP'li vekillerden tutuklanan Zeydan Karalar için Meclis'te kürsü işgali

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından en düşük emekli maaşını da düzenleyen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN ZEYDAN KARALAR'IN TUTUKLANMASINA TEPKİ

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi, CHP milletvekilleri de sıralara vurdu.

KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Ara sırasında CHP milletvekilleri kürsü etrafında toplandı. Bozdağ, yeniden birleşimi açınca da CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etmeyi sürdürerek slogan attı.

GENEL KURUL KAPANDI

Bozdağ, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA / ANKA