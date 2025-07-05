CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek de gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 ayrı soruşturma kapsamında CHP'li belediyelere operasyon başlattı. Bu kapsamda, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda, Karalar ve Tutdere gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

"İRTİKAP" SUÇUNDAN GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tutukluyken etkin pişmanlık göstererek serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bazı şüphelilerin beyanları doğrultusunda yeni adımlar atıldı.

Bu doğrultuda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde iş yapan şirketlerden haksız menfaat talep ettiği ve kişileri dönemin Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e yönlendirdiği iddiaları üzerine, Karalar ve Zenger hakkında "irtikap" suçundan gözaltı kararı verildi.

Benzer şekilde, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeyle iş yapan şirketlerden maddi menfaat talep ederek kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirdiği iddiaları neticesinde, Tutdere ve Kayhan için de gözaltı kararı alındı.

Aynı soruşturma kapsamında, "rüşvet almak" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği mal varlığını akladıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.

KARALAR, BÖCEK VE TUTDERE GÖZALTINA ALINDI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DE GÖZALTINDA

Başsavcılığın açıklamasında, 2024/228233 sayılı soruşturma dosyasında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanları üzerine yeni tespitler yapıldığı kaydedildi. İBB ve iştiraklerinden alınan ihalelerle ilgili olarak Fatih Keleş'in baskı ve zorlamalarıyla belirli kişilere para verildiği iddiaları üzerine, parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama yapılmasına ve "irtikap" suçundan gözaltına alınmalarına karar verildi. Şahin, kararın ardından gözaltına alındı.

Aynı soruşturmada, avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun da şüphelileri baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye çalıştığı tespitiyle, "suç örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınması kararlaştırıldı.

"RÜŞVET VERMEK VE ALMAK SUÇLARINDAN 4 GÖZALTI KARARI

2025/76021 sayılı soruşturmada ise eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, inşaat ruhsatları karşılığında firmalardan taşınmaz talep ederek zorladığı iddiaları incelendi. Bu kapsamda Akgün'ün 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ile bu villaları devralan yakınları olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında "rüşvet vermek ve almak" suçlarından gözaltı kararı verildiği kamuoyuna duyuruldu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmalara ilişkin olarak şu bilgiler verildi:

"Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; İBB ve iştiraklerinden alınan ihaleler kapsamında Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalar neticesinde Fatih Keleş'in belirlediği kişilere para vermek zorunda kaldıkları iddiaları hakkında yapılan tespitler sonucunda parayı teslim aldıkları tespit edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına, operasyon öncesi örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyon sonrası ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu tespit edilen avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun adresinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suç örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınmasına,

2024/236201 soruşturma sayılı dosyasında; suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet vermek suçlarından tutukluyken pişmanlık gösterip ayrıntılı beyanda bulunması üzerine serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve soruşturma kapsamında tutuklu bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sunmuş oldukları evrakların incelenmesi neticesinde; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger'e yönlendirmesi üzerine Özcan Zenger'e farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Özcan Zenger'in adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğuna ve kişileri Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Ceyhan Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiğine ilişkin iddialar bakımından yapılan tespitler neticesinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve irtikap suçundan gözaltına alınmalarına, rüşvet almak ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla aldığı araç ve taşınmazları üzerine yaptığı tespit edilen 4 (dört) şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak suçundan gözaltına alınmalarına,

2025/76021 soruşturma sayılı dosyada Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınları üzerine yaptığı, bir kısmıile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler kapsamında Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara toplamda 4 (dört) villa verdiği tespit edilen firmasahipleri ve taşınmazı devraldığı tespit edilen, toplamda 4 (dört) şüphelinin adreslerinde arama, el koyma işlemleri yapılmasına, rüşvet vermek ve rüşvet almak suçlarından gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş operasyonlarla ilgili, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş'ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir. Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor? Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin. Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur! Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz." dedi.

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. On çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak doğdu. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Adana'da okudu.

1977'de Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

1977 – 1980 arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

7 Temmuz 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığına atandı, 23 Ocak 2011'de yapılan CHP Adana İl Kongresi'nde delegelerin oylarıyla başkanlığa seçildi.

2014 yerel seçimlerinde, AK Partili mevcut başkana karşı yarıştı ve Seyhan Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP'li mevcut başkana karşı yarıştı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Adana tarihinde üst üste iki kez seçilen ilk CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'dır.