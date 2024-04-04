RASİM ARI KİMDİR? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kaç yaşında ve nereli?

Nevşehir Belediye Başkanın Rasim Arı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. İyi Parti'nin adayı Rasim Arı ve AK Parti'nin adayıMehmet Savran yarıştı. 2024 Yerel Seçim sonuçları, sandıkların açılmasıyla birlikte, Nevşehir Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %52,03 oy alarak üstünlük sağlayan İyi Parti'nin adayı Rasim Arı belediye başkanı seçildi. Peki, Rasim Arı kimdir?

NEVŞEHİR 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Nevşehir Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Mehmet Savran %34,50 oy alırken; MHP'nin adayı Adnan Doğu %6,25 oy aldı. İyi Parti'nin adayı Rasim Arı %52,03 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.

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RASİM ARI KİMDİR?

Rasim Arı, 1975 Nevşehir doğumludur. 1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu'nun ardından 1993 – 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görmüştür.

1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimine başlarken 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başlayan Arı, 2007 yılında AK Parti'den Nevşehir Milletvekilliği için Adaylığını koymuştur.

2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Danışmanlığı görevine getirilmiş bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun Danışmanı olarak devam etmiştir. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği'ne görevine atanan Arı, 2015 yılından itibaren atandığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. AK Parti, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak Rasim Arı'nın aday gösterileceğini açıklamıştı.

Rasim Arı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.