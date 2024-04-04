Üye Girişi
Haberler

RASİM ARI KİMDİR? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kaç yaşında ve nereli?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Belediye Başkanın Rasim Arı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. İyi Parti'nin adayı Rasim Arı ve AK Parti'nin adayıMehmet Savran yarıştı. 2024 Yerel Seçim sonuçları, sandıkların açılmasıyla birlikte, Nevşehir Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %52,03 oy alarak üstünlük sağlayan İyi Parti'nin adayı Rasim Arı belediye başkanı seçildi. Peki, Rasim Arı kimdir?

NEVŞEHİR 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Nevşehir Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Mehmet Savran %34,50 oy alırken; MHP'nin adayı Adnan Doğu %6,25 oy aldı. İyi Parti'nin adayı Rasim Arı %52,03 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.

Haberler.com olarak, 31 Mart Yerel Seçim verilerini en doğru ve en hızlı olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Nevşehir 2024 Yerel Seçim sonuçları için Haberler.com Seçim sayfasını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

RASİM ARI KİMDİR? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı kaç yaşında ve nereli?

2024 NEVŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

RASİM ARI KİMDİR?

Rasim Arı, 1975 Nevşehir doğumludur. 1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu'nun ardından 1993 – 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görmüştür.

1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimine başlarken 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başlayan Arı, 2007 yılında AK Parti'den Nevşehir Milletvekilliği için Adaylığını koymuştur.

2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Danışmanlığı görevine getirilmiş bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun Danışmanı olarak devam etmiştir. 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği'ne görevine atanan Arı, 2015 yılından itibaren atandığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir. AK Parti, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak Rasim Arı'nın aday gösterileceğini açıklamıştı.

Rasim Arı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Rasim Arı İYİ Parti Nevşehir Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI 2024! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler? Adet olan kadın kadir gecesinde ne yapmalı? Adetliyken Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? Kadir gecesinde hangi dua okunur? Kadir gecesi mesajları 2024! Kadir gecesinde nasıl mesaj atılır? Kadir gecesi ne zaman? YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Mardin bayram namazı saat kaçta 2024? Mardin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde ne okumalı, hangi sureler okunur 2024? Kadir Suresi Kadir Gecesi'nde kaç kere okunur? Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title