İçişleri Bakanlığı'ndan Görevden Uzaklaştırma

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, yürütülen soruşturmalar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karalar'ın hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince, Şahin'in de hakkında "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin'in, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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