CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar'ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR TUTUKLANDI

Bu kapsamda, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın çıkarıldığı hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, Karalar'ın tutuklanmasına karar verdi.

KARARI CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ, İLK TEPKİSİ "EYVAH" OLDU

Karalar hakkında tutuklama kararının verildiği dakikalarda bir televizyon kanalının konuğu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmeyi canlı yayında öğrendi. Özel'in ilk tepkisi "Eyvah" oldu.

"GERÇEKTEN KABUL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL, TAM BİR REZALET"

Özel, Karalar'ın tutuklanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Eyvah. Gerçekten çok üzücü bir haber. Bütün tutuklamalar çok haksız ama Zeydan Karalar'a yapılan... Yani 11 yıl öncesinden AK Parti'nin belediyenin başına sardığı bir adama AK Parti döneminden kalan bir para ödenmiş onunla ilgili 'yok efendim bizden işte para istendi falan...' Ya 11 yıldır bu adam 300 tane müfettişinizle, denetçinizle, Sayıştay'ı ayrı, diğerleri ayrı tertemiz yönetmiş. Bunun üzerine 2 kere hakeme gitmiş, millete gitmiş. Seyhan'ı yönetmiş ya, al büyükşehiri de yönet demişler. Büyükşehiri yönetmiş al bir daha yönet demişler. Her seferinde oyunu artırmış. Şimdi gidiyorlar, tutukluyorlar. Gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil, tam bir rezalet. Ümidim, umudum vardı bununla ilgili. Gerçekten üzüldüm."