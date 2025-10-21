Zeydan Karalar kimdir? Zeydan Karalar neden tutuklandı, hakkında hapis cezası mı isteniyor?

Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan bir siyasetçidir. CHP bünyesinde siyaset yapan Karalar, yerel yönetim alanında faaliyet göstermektedir. Son dönemde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" kapsamında hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar, Türkiye'de siyaset alanında faaliyet gösteren bir isimdir ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Siyasi kariyerinde yerel yönetim sorumlulukları üstlenen Karalar, CHP çatısı altında siyaset yapmaktadır. Belediye başkanlığı sürecinde, kent yönetimi ve hizmet sunumu konularında görev almıştır. Kamuoyunda zaman zaman tartışmalara konu olan Karalar, bu kapsamda yerel yönetim deneyimine sahip bir siyasetçi olarak tanınmaktadır.

ZEYDAN KARALAR NEDEN TUTUKLANDI?

Zeydan Karalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" olarak bilinen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. Bu soruşturma, çok sayıda CHP'li belediye başkanı ve bürokratın da dahil olduğu rüşvet ve örgütlü suç iddialarını içermektedir.

Karalar'ın tutuklanması, bu dosyada yer alan suçlamalarla bağlantılı olarak gerçekleşmiş olup, soruşturma çerçevesinde hakkında ciddi suçlamalar yöneltilmiştir. Tutuklanma kararı, yürütülen soruşturmanın derinliği ve kapsamı göz önüne alınarak verilmiştir.

ZEYDAN KARALAR HAKKINDA HAPİS CEZASI MI İSTENİYOR?

Zeydan Karalar hakkında da iddianamede hapis cezası talep edilmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran iddianamede, Karalar dahil olmak üzere 40'ı tutuklu 200 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmaktadır.

Bu suçlamalar arasında rüşvet, örgütlü suç faaliyeti ve benzeri ciddi suçlar yer almakta olup, Karalar'ın da bu suçlamalar kapsamında ceza alması talep edilmektedir. İddianamede net bir rakam belirtilmese de, soruşturmanın genel çerçevesi göz önüne alındığında, Karalar için uzun süreli hapis cezaları talep edildiği anlaşılmaktadır.

ZEYDAN KARALAR HAKKINDA NEDEN HAPİS CEZASI İSTENİYOR?

Zeydan Karalar hakkında hapis cezası talep edilmesinin temel nedeni, iddianamede yer alan rüşvet ve örgütlü suç faaliyetlerine ilişkin suçlamalardır. Soruşturmanın dayandığı ifadelere göre, Karalar ve diğer şüphelilerin suç örgütü kapsamında hareket ettikleri, çeşitli kamu ihalelerinde usulsüzlük ve rüşvet ilişkilerine karıştıkları iddia edilmektedir.

İddianame, bu suçlamaların deliller ve tanık ifadeleriyle desteklendiğini belirtse de, Karalar ve destekçileri bu iddiaları reddetmekte, suçlamaların somut delilden yoksun olduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla, Karalar hakkında istenen hapis cezası, yasal süreç sonucunda mahkemenin değerlendirmesine bağlı olarak kesinleşecektir.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI?

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında, 200 kişi şüpheli olarak yer almakta ve bunlardan 40'ı tutuklanmıştır.

Tutuklu olanlar arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin gibi CHP'li belediye başkanları bulunmaktadır.

Bu geniş çaplı soruşturma, örgütlü suç ve rüşvet iddiaları nedeniyle pek çok CHP'li belediye başkanı ve bürokratın tutuklanmasına yol açmıştır.