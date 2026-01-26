Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Güncelleme:
Yeniden Refah Partili Konya Çumra ve Yozgat Kadışehri belediye başkanları ile CHP'li Şırnak İdil Karalar ve Çorum Ortaköy Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti. 4 belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı.
  • Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye katıldı.
  • Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül CHP'den AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

4 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.

2'Sİ CHP'DEN

Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den AK Parti'ye katıldı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Politika
