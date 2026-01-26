Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Yeniden Refah Partili Konya Çumra ve Yozgat Kadışehri belediye başkanları ile CHP'li Şırnak İdil Karalar ve Çorum Ortaköy Belediye Başkanları AK Parti'ye geçti. 4 belediye başkanına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
4 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI
Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde partisine katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı.
2'Sİ CHP'DEN
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Politika