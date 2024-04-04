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Erdal Beşikçioğlu hangi parti? Erdal Beşikçioğlu hangi partiden, nereye aday oldu?

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Rakiplerinden daha fazla oy alarak üstünlük sağlayan Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı seçildi. Diğer adaylar CHP'den Zeydan Karalar ve İYİ Parti'den Ayyüce Türkeş Taş idi. Beşikçioğlu'nun biyografisi ve diğer detaylar merak konusu oldu. Peki, Erdal Beşikçioğlu hangi parti? Erdal Beşikçioğlu hangi partiden, nereye aday oldu?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU HANGİ PARTİ?

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Etimesgut Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'nin adayı Erdal Beşikçioğlu kazandı. Rakiplerinden daha fazla oy alarak üstünlük sağlayan Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı seçildi. CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, netleşen sonuçlara göre yüzde 56'lık oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçildi.

Erdal Beşikçioğlu hangi parti? Erdal Beşikçioğlu hangi partiden, nereye aday oldu?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

5 Ocak 1970'te doğdu. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Mezun olduğu yıl 1993'te Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdür vekili olarak görev yaptı. Hayat Var, Eve Giden Yol, Barda gibi ünlü filmlerde rol aldı. Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaki görevine devam eden Beşikçioğlu, Ayşe Kulin tarafından yazılan aynı adlı romanından uyarlanılan Vali dizisinde 2006 – 2008 yılları arasında Vali Recep Yazıcıoğlu'nu canlandırdı.

Bu rolü ile konuşulan ve beğenilen aktörü asıl büyük çapta üne kavuşturan dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi oldu. 2010'da, Emrah Serbes'in aynı isimli romanından esinlenerek hazırlanan dizide Beşikçioğlu, başrol karakter Behzat'ı canlandırdı. Sonrasında ise 46 Yok Olan, Kod adı Reaksiyon dizilerinde ve Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku isimli sinema filminde başrolde yer aldı. Halen tiyatro, televizyon ve sinema hayatına devam başarılı oyuncu ayrıca Elvin Beşikçioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır.

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Emir Ceran
Emir Ceran
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