İBB seçime gidiyor! Tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

İBB seçime gidiyor! Tutuklanan Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
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Ekrem İmamoğlu'ndan boşalan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğuna Zeydan Karalar geçti

Ekrem İmamoğlu'ndan boşalan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğuna Zeydan Karalar geçti
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanlığını TTB Başkanvekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vekaleten yürütecek.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB Başkanlığı'nı kimin yürüteceği belli oldu.

ZEYDAN KARALAR VEKALET EDECEK

İmamoğlu'ndan boşalan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı'nı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vekalet edecek.

KARALAR'DAN TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ekrem Başkan'a verilen tutuklama kararı, milletin iradesine vurulmuş bir darbedir. Tarafsız yargıyı, siyasi mühendisliklerine alet edenlere karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, adalet isteyen herkesin mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 şüpheliden aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 48'i tutuklanırken, 41'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedildi.

İMAMOĞLU GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan söz konusu kararla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İBB MECLİSİ BAŞKAN VEKİLİNİ SEÇMEK İÇİN TOPLANACAK

İstanbul Valiliği ayrıca İBB Meclisi'nin Belediye Başkan Vekilini seçmek için 26 Mart Çarşamba günü saat 13'de toplanacağını duyurdu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVefanl:

Yalancının mumu buraya kadar yanmış??, hadi, hadi kumda oyna Gün yüzü görmez umarım.

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Bak sana diyorum, görevini iyi yapacaksan yap, yapmayacaksan hiç bu işe girme, yoksa sonun ne olacak sen tahmin et.

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Haber YorumlarıMurat Kara:

fark ne

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Haber YorumlarıMehmet Celik:

tamam istanbulda hastane sorunu kalmaz butun kapali salonlari hastane diye yutdururlar

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Hani şu pandemi döneminde 2 günde sahra hastanesi kuran bld.bşk mi?

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