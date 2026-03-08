Haberler

Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oyuncu Aslıhan Karalar, Beykoz Riva'daki villasında çıkan yangın ölümden döndü. Çatıdan başlayan alevler kısa sürede evi sararken Karalar köpeklerini kurtardı, dumandan etkilenen oyuncu hastaneye kaldırıldı.

  • Best Model Of Turkey 2017 birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar'ın Riva'daki villasında çatıda başlayan yangın tüm evi kül etti.
  • Yangın sırasında evde bulunan Aslıhan Karalar yoğun dumana maruz kaldı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Yangında evdeki eşyaların ve kıyafetlerin büyük bölümü zarar gördü.

Best Model Of Turkey 2017 birincisi ve oyuncu Aslıhan Karalar, Riva'daki evinde çıkan yangından son anda kurtuldu. Çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek villayı kül etti.

ÇATIDAN BAŞLAYAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgilere göre yangın evin çatı kısmında başladı ve kısa sürede 3 katlı villaya yayıldı. O sırada evde bulunan Karalar, ilk olarak köpeklerini dışarı çıkardı. Yoğun dumana maruz kalan oyuncu, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncunun evinde can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

TÜM EŞYALARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonrası evde bulunan eşyaların ve kıyafetlerin büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi. Dumandan etkilenen Karalar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ünlü oyuncunun evinde can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

"ANNEM SAHURA KALKMASAYDI ÖLMÜŞTÜK"

Snob Magazin'e konuşan Karalar, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış."

Yangında kıyafetleri de zarar gören oyuncunun, hastanede arkadaşlarından kıyafet istediği öğrenildi.

Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Savaş ABD'yi fena vurdu! 2 bakan arasındaki gerilim kameralara yansıdı

Savaş ABD'yi fena vurdu! Gerilim kameralara saniye saniye yansıdı
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu

Kendisine sitem eden Morgül'den özür diledi! Bir de teklifi var