Çerkeş'te Modern Park Projeleri Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çerkeş Belediyesi, yeni nesil modern parklar kurmak için çalışmalara başladı. Başkan Hasan Sopacı, çarşı merkezindeki parkın modernleştirileceğini ve Karalar Mahallesi'nde yeni park alanları oluşturulacağını açıkladı.

Çerkeş ilçesinde yeni nesil modern parklar kurulacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, çarşı merkezinde yer alan ve merhum Belediye Başkanı Abdulkadir Aydemir'in adını taşıyan parkı, modern, estetik ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Karalar Mahallesi'nde de hayata geçirilecek yeni park projesi kapsamında yürüyüş yolları, yeni nesil oyun grupları, dinlenme alanları ve geniş yeşil alanların yer alacağını belirten Sopacı, "Her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Daha yeşil, daha güzel bir Çerkeş için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.