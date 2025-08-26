Çerkeş'te Modern Park Projeleri Başlıyor

Çerkeş ilçesinde yeni nesil modern parklar kurulacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, çarşı merkezinde yer alan ve merhum Belediye Başkanı Abdulkadir Aydemir'in adını taşıyan parkı, modern, estetik ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Karalar Mahallesi'nde de hayata geçirilecek yeni park projesi kapsamında yürüyüş yolları, yeni nesil oyun grupları, dinlenme alanları ve geniş yeşil alanların yer alacağını belirten Sopacı, "Her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Daha yeşil, daha güzel bir Çerkeş için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemize ve kıymetli hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.