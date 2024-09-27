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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Adana'da düzenlenen 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ünlü oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat 'Onur Ödülü' ile ödüllendirildi. Törende, Belediye Başkanı Zeydan Karalar festivalin önemini vurguladı.

ADANA'da bu yıl 31'incisi düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ ile Uğur Polat'a 'Onur Ödülü' verildi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Onur Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü oyuncu Ceyda Düvenci üstlendi. Bu sene Onur Ödülleri'ne ünlü oyuncular Demet Akbağ ile Uğur Polat layık görüldü. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her sene çıtayı daha yükselterek daha heyecanlı, daha konuşulan ve daha çok ünü yayılan bir festival gerçekleştirmenin belediye başkanı olarak onuru yaşadığını dile getirdi. Başkanlığa geldiğinden bu yana festivalin 6'ncısını gerçekleştirdiklerini aktaran Karalar, Altın Koza'yı Avrupa'da da konuşulur hale getirdiklerini ifade etti. Karalar'ın konuşmasının ardından Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu, Yeşilçam'ın ünlü şarkılarını yorumladı. Daha sonra ödül törenine geçildi. Uğur Polat, ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ'un elinden aldı. Oyuncu Demet Akbağ'a ise ödülü Başkan Karalar tarafından verildi.

Ödülünü alan Akbağ, yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu'nu sahneye davet etti. Müftüoğlu'nun ısrarı üzerine Akbağ, Ege türkülerinin unutulmaz sesi merhum Özay Gönlüm'ün taklidini yaptı. Akbağ, daha sonra Eray İnal'ın şefliğinde sahne alan Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği başrolünü paylaştığı 2003 yapımı 'Neredesin Firuze' filmi müziklerinden 'Ya evde yoksan' şarkısına eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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