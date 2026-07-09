Haberler

Muğla'da çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'da çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Karalar olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Karalar idaresindeki 07 TAE 73 plakalı otomobil, Gerişburnu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çöp konteynerine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Karalar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karalar'ın cenazesi incelemelerin ardından Seydikemer Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır
ABD, İran'a yeni saldırı dalgası başlattı: Birçok kentte peş peşe patlama sesleri duyuldu

Orta Doğu yeniden yangın yeri! ABD'den İran'a yeni saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim

İzlanda Başbakanı'na tarihi zirveye damga vuran o görüntü soruldu
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek

İsrail kendisini İran'dan koruyan ülkenin suyunu kesti
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Erdoğan'ın hediyesi Litvanya'da vitrine çıktı! Cumhurbaşkanı Nauseda gazetecilere tek tek gösterdi

Ülkenin cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini büyük gururla sergiledi

Oraya da siyaseti soktu! Netanyahu, Dünya Kupası'nda desteklediği ülkeyi açıkladı

Netanyahu, Dünya Kupası'nda desteklediği ülkeyi açıkladı
TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur