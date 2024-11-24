Üye Girişi
Haberler

Zeydan Karalar, Anıtkabir'e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğretmenler Günü dolayısıyla CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla Anıtkabir'e gitmek üzere yola çıkan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Sosyal medyadan sitemkar paylaşımda bulunan Karalar, "Çukurova Havalimanı'nda en ufak bir rüzgarda uçuş yok. 2 saattir yoldayız. Karayollarının yolu açmasını bekliyoruz." dedi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün etkisini gösteren kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı. Vatandaşlar hava koşulları nedeniyle çeşitli olumsuzluklar yaşarken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yolda mahsur kaldı.

"KARAYOLLARININ YOLU AÇMASINI BEKLİYORUZ"

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine Anıtkabir'de yapılacak etkinliğe katılmak üzere yola çıkan Zeydan Karalar yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Sosyal medya hesabından sitemkar paylaşımda bulunan Karalar, bulunduğu konum itibarıyla Çukurova Havalimanı'nda en ufak rüzgarda uçuşların iptal edildiğini dile getirdi. Karayollarının yolu açmasını beklediklerini belirten Karalar, videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in davetiyle Ankara'da gerçekleştireceğimiz 24 Kasım etkinliği için eşimle birlikte saat 6.30'dan beri yoldayız. Uçaklarımız çalışmıyor. Sağ olsunlar çok güzel bir yere yaptılar havaalanını. En ufak bir rüzgarda uçuş yok. Sürekli uçuş iptali olduğu için arabayla gitmeye karar verdik. Tam 2 saattir yoldayız. Yol kapalı. Karayollarının yolu açmasını bekliyoruz. İnşallah yetişiriz ama çok zor görünüyor."

Zeydan Karalar, Anıtkabir'e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor

Milyonların gözü Erdoğan'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada 2 kritik başlık var

 Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli

Kar yağışı şehri resmen hapsetti! 4 ile giden yolların tamamı kapandı

 Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi

Uydu görüntüleri 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisini ortaya çıkardı
Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki 'Dersim' ifadesini değiştirdi

Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu koltuğa oturur oturmaz düğmeye bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.