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Ali Demirçalı, Yüreğir Belediye Başkanlığı görevini devraldı

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CHP'den Yüreğir Belediye Başkanı seçilen Ali Demirçalı, görevi Fatih Mehmet Kocaispir'den devraldı.

Demirçalı, devir teslim töreninin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

İlçede yeni bir başlangıç yapacaklarını belirten Demirçalı, "Daha iyiyi, güzeli yakalamak için bütün tecrübemizi ve deneyimimizi Yüreğir'e aktaracağız. Yüreğir'de bir yıl gibi bir zamanda çok büyük değişiklikleri ve seçim ekranlarında vermiş olduğum sözleri yerine getirdiğimi fark edeceksiniz." diye konuştu.

Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Yüreğir için çalışmalara hızla devam edeceklerini kaydetti.

Programda, CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı da konuşma yaptı.

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Kaynak: AA / Politika

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