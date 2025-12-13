Haberler

Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 3. Lig'de tamamlanan 13. haftanın ardından 1. Grup'ta Karalar İnşaat Etimesgutspor liderlik koltuğuna otururken, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Kütahyaspor ilk sıradaki yerini korudu.

Nesine 3. Lig'de tamamlanan 13. haftanın ardından 1. Grup'ta Karalar İnşaat Etimesgutspor liderlik koltuğuna otururken, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Kütahyaspor ilk sıradaki yerini korudu.

Ligde tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR138321441027
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR137422011925
3.BURSA YILDIRIMSPOR137421712525
4.ÇORLUSPOR 19471373323111224
5.GALATASPOR137332012824
6.İNEGÖL KAFKASSPOR136432213922
7.YALOVA FK 77136252216620
8.BEYKOZ İSHAKLISPOR135442020019
9.BULVARSPOR136161820-219
10.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA134541615117
11.SİLİVRİSPOR134361820-215
12.POLATLI 192613418917-813
13.İNKILAP FUTBOL13265918-912
14.KESTEL ÇİLEKSPOR133191121-1010
15.BURSA NİLÜFER FUTBOL13238919-109
16.EDİRNESPOR1321101029-197

2. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR1310212992032
2.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR136431512322
3.MDGRUP OSMANİYESPOR1363421111021
4.ERCİYES 38 FUTBOL135621711621
5.NİĞDE BELEDİYESSPOR135532015520
6.SİLİFKE BELEDİYESPOR13382129317
7.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL133821716117
8.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR134541315-217
9.KIRIKKALE FK134452020016
10.KİLİS 1984134451218-616
11.DİYARBEKİRSPOR133641316-315
12.CİNEGOLD AĞRI 1970133551213-114
13.MALATYA YEŞİLYURTSPOR133551820-214
14.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963132741515013
15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR131571027-178
16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR13157926-178

3. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR13112031112035
2.52 ORDUSPOR FK1391336152128
3.FATSA BELEDİYESPOR139132013728
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR1382332131926
5.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR135712113822
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR136431914522
7.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR1354421111019
8.1926 BULANCAKSPOR135261625-917
9.TOKAT BELEDİYESPOR135171317-416
10.ORDUSPOR 1967134451723-616
11.PAZARSPOR133461222-1013
12.AMASYASPOR FK133371119-812
13.ÇAYELİSPOR131661123-129
14.KARABÜK İDMANYURDU132381430-169
15.ARTVİN HOPASPOR132291123-128
16.GİRESUNSPOR132291225-138

4. Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR1310213172432
2.KARŞIYAKA139312091130
3.ESKİŞEHİRSPOR1383222101227
4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR1373325121324
5.TİRE 20211371522121022
6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR136431912722
7.OKTAŞ UŞAKSPOR137151717022
8.SÖKE 1970136341914521
9.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER136251617-120
10.ALANYA 1221134361220-815
11.ALTAY133371118-712
12.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR133371118-712
13.AFYONSPOR132471529-1410
14.İZMİR ÇORUHLU FK132381125-149
15.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR131481327-147
16.NAZİLLİSPOR13049522-174

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Galatasaray'ın Salah'a yapacağı teklif belli oldu

Galibiyet sonrası Galatasaray taraftarını heyecana sokan gelişme
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
title