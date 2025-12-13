Futbol: Nesine 3. Lig'de görünüm
Nesine 3. Lig'de tamamlanan 13. haftanın ardından 1. Grup'ta Karalar İnşaat Etimesgutspor liderlik koltuğuna otururken, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Kütahyaspor ilk sıradaki yerini korudu.
Nesine 3. Lig'de tamamlanan 13. haftanın ardından 1. Grup'ta Karalar İnşaat Etimesgutspor liderlik koltuğuna otururken, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, 4. Grup'ta ise Kütahyaspor ilk sıradaki yerini korudu.
Ligde tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR
|13
|8
|3
|2
|14
|4
|10
|27
|2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|13
|7
|4
|2
|20
|11
|9
|25
|3.BURSA YILDIRIMSPOR
|13
|7
|4
|2
|17
|12
|5
|25
|4.ÇORLUSPOR 1947
|13
|7
|3
|3
|23
|11
|12
|24
|5.GALATASPOR
|13
|7
|3
|3
|20
|12
|8
|24
|6.İNEGÖL KAFKASSPOR
|13
|6
|4
|3
|22
|13
|9
|22
|7.YALOVA FK 77
|13
|6
|2
|5
|22
|16
|6
|20
|8.BEYKOZ İSHAKLISPOR
|13
|5
|4
|4
|20
|20
|0
|19
|9.BULVARSPOR
|13
|6
|1
|6
|18
|20
|-2
|19
|10.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA
|13
|4
|5
|4
|16
|15
|1
|17
|11.SİLİVRİSPOR
|13
|4
|3
|6
|18
|20
|-2
|15
|12.POLATLI 1926
|13
|4
|1
|8
|9
|17
|-8
|13
|13.İNKILAP FUTBOL
|13
|2
|6
|5
|9
|18
|-9
|12
|14.KESTEL ÇİLEKSPOR
|13
|3
|1
|9
|11
|21
|-10
|10
|15.BURSA NİLÜFER FUTBOL
|13
|2
|3
|8
|9
|19
|-10
|9
|16.EDİRNESPOR
|13
|2
|1
|10
|10
|29
|-19
|7
2. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|13
|10
|2
|1
|29
|9
|20
|32
|2.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|13
|6
|4
|3
|15
|12
|3
|22
|3.MDGRUP OSMANİYESPOR
|13
|6
|3
|4
|21
|11
|10
|21
|4.ERCİYES 38 FUTBOL
|13
|5
|6
|2
|17
|11
|6
|21
|5.NİĞDE BELEDİYESSPOR
|13
|5
|5
|3
|20
|15
|5
|20
|6.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|13
|3
|8
|2
|12
|9
|3
|17
|7.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL
|13
|3
|8
|2
|17
|16
|1
|17
|8.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR
|13
|4
|5
|4
|13
|15
|-2
|17
|9.KIRIKKALE FK
|13
|4
|4
|5
|20
|20
|0
|16
|10.KİLİS 1984
|13
|4
|4
|5
|12
|18
|-6
|16
|11.DİYARBEKİRSPOR
|13
|3
|6
|4
|13
|16
|-3
|15
|12.CİNEGOLD AĞRI 1970
|13
|3
|5
|5
|12
|13
|-1
|14
|13.MALATYA YEŞİLYURTSPOR
|13
|3
|5
|5
|18
|20
|-2
|14
|14.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963
|13
|2
|7
|4
|15
|15
|0
|13
|15.KARPEDO DONDURMA KAHRAMANMARAŞSPOR
|13
|1
|5
|7
|10
|27
|-17
|8
|16.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR
|13
|1
|5
|7
|9
|26
|-17
|8
3. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEBAT GENÇLİKSPOR
|13
|11
|2
|0
|31
|11
|20
|35
|2.52 ORDUSPOR FK
|13
|9
|1
|3
|36
|15
|21
|28
|3.FATSA BELEDİYESPOR
|13
|9
|1
|3
|20
|13
|7
|28
|4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR
|13
|8
|2
|3
|32
|13
|19
|26
|5.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|13
|5
|7
|1
|21
|13
|8
|22
|6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|13
|6
|4
|3
|19
|14
|5
|22
|7.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR
|13
|5
|4
|4
|21
|11
|10
|19
|8.1926 BULANCAKSPOR
|13
|5
|2
|6
|16
|25
|-9
|17
|9.TOKAT BELEDİYESPOR
|13
|5
|1
|7
|13
|17
|-4
|16
|10.ORDUSPOR 1967
|13
|4
|4
|5
|17
|23
|-6
|16
|11.PAZARSPOR
|13
|3
|4
|6
|12
|22
|-10
|13
|12.AMASYASPOR FK
|13
|3
|3
|7
|11
|19
|-8
|12
|13.ÇAYELİSPOR
|13
|1
|6
|6
|11
|23
|-12
|9
|14.KARABÜK İDMANYURDU
|13
|2
|3
|8
|14
|30
|-16
|9
|15.ARTVİN HOPASPOR
|13
|2
|2
|9
|11
|23
|-12
|8
|16.GİRESUNSPOR
|13
|2
|2
|9
|12
|25
|-13
|8
4. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜTAHYASPOR
|13
|10
|2
|1
|31
|7
|24
|32
|2.KARŞIYAKA
|13
|9
|3
|1
|20
|9
|11
|30
|3.ESKİŞEHİRSPOR
|13
|8
|3
|2
|22
|10
|12
|27
|4.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|13
|7
|3
|3
|25
|12
|13
|24
|5.TİRE 2021
|13
|7
|1
|5
|22
|12
|10
|22
|6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|13
|6
|4
|3
|19
|12
|7
|22
|7.OKTAŞ UŞAKSPOR
|13
|7
|1
|5
|17
|17
|0
|22
|8.SÖKE 1970
|13
|6
|3
|4
|19
|14
|5
|21
|9.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER
|13
|6
|2
|5
|16
|17
|-1
|20
|10.ALANYA 1221
|13
|4
|3
|6
|12
|20
|-8
|15
|11.ALTAY
|13
|3
|3
|7
|11
|18
|-7
|12
|12.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR
|13
|3
|3
|7
|11
|18
|-7
|12
|13.AFYONSPOR
|13
|2
|4
|7
|15
|29
|-14
|10
|14.İZMİR ÇORUHLU FK
|13
|2
|3
|8
|11
|25
|-14
|9
|15.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|13
|1
|4
|8
|13
|27
|-14
|7
|16.NAZİLLİSPOR
|13
|0
|4
|9
|5
|22
|-17
|4
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor