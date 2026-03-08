Haberler

Oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü: Lüks villadaki yangın havadan görüntülendi
Beykoz'da oyuncu Aslıhan Karalar'ın oturduğu villanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle Karalar hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucunda çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Beykoz'da oyuncu Aslıhan Karalar'ın oturduğu villanın çatı katında yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen Karalar hastaneye kaldırıldı.

Beykoz Riva'da Ali Sami Yen Caddesi üzerindeki Riva Konakları'nda, oyuncu Aslıhan Karalar'ın oturduğu villanın çatı katında sabah saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın kapladığı evden güçlükle çıkan Aslıhan Karalar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale gelirken, oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, ünlü oyuncunun çıkan yangında küle dönen çatı katı, havadan görüntülendi. - İSTANBUL

