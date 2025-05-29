TBB, 57 Belediyeye 59 Yeni Araç Desteği Sağladı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 57 belediyeye 59 yeni araç desteğinde bulundu.

Çankaya Belediyesinin İlkbahar Mahallesi'ndeki yerleşkesinde belediyelere hibe edilen araçlar için tören düzenlendi.

Törende konuşan TBB Başkanvekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasetten, kutuplaşmadan ve kayırmacılıktan uzak bir hizmet anlayışıyla belediyelerin kalkınması için çalıştıklarını söyledi.

Karalar, TBB'nin, belediyelerin ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalıştığını kaydederek, "Arkadaşlarımız çok önemli birkaç konu üzerinde çalışıyor, çok yakında belediyelerimizi teker teker ararlar, teknik olarak ne ihtiyaçları varsa bunu karşılamak, seminer ve teknik destek vermekle ilgili hazırlıklar yapıyorlar, yapacaklar. Yaşadığınız ekonomik zorluklarla ilgili bir çözüm arayışı için devletin her kademesiyle görüşmeye başladık." dedi.

Araçların belediyelere hayırlı olmasını dileyen Karalar, belediye başkanlarına araçların sembolik anahtarlarını verdi.