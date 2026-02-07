Özgür Özel: Sandık istiyoruz, erken seçim istiyoruz

ADANA'DA ZEYDAN KARALAR İLE BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Niğde'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen 87'nci mitingine katılmasının ardından Adana'ya geçti. Özel, 'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden önceki gün tahliye edilen ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etmek üzere kente geldi. CHP İl Binası'ndaki buluşmaya Karalar'ın eşi Nuray Karalar, CHP milletvekilleri, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

'HİZMETLER YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Buluşmada konuşan Zeydan Karalar, Adana'yı çok sevdiğini ve çok özlediğini belirterek, artık yeniden birlikte olduklarını söyledi. Karalar, "Ben kentimi, ülkemi çok seviyorum. Bu kente 24 saatimi verdim. Adana'ya büyük hizmetler yaptım, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hep birlikte uzun süre beraber olacağız. Artık aranızdayım, artık birlikteyiz. İçerideyken hep sizi, Adana'yı düşünüyordum. Bizim yolumuz sizin yolunuzdur. Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yolda ne bedel ödenmesi gerekiyorsa yine ödemeye hazırız" dedi.

'GÖZÜN AYDIN ADANA'

Vatandaşlara seslenen Özgür Özel, Zeydan Karalar'ın tekrar Adana'ya dönmesinin kent için hayırlı olduğunu dile getirdi. "Gözün aydın Adana" diyerek kalabalığa seslenen Özel, şöyle devam etti:

"Zeydan Başkan Adana'ya gelince ilk telefonu bana açtı. Dedim ki; 'Adana'ya sözüm var. Gelip seninle orada kucaklaşacağım.' Bu tutukluluğun kalkmasını bir il başkanlığı ziyareti, il başkanlığında bir geçmiş olsun, hayırlı olsun diyelim. 'Mitingimizi Zeydan Karalar görevine iade olduğu gün o muhteşem mitingi yapalım' dedim. Ama Zeydan Başkan'ın dediği gibi, 'Adana kolay kolay laf dinlemiyor.' Burayı miting meydanına çeviren her birinize teşekkür ediyorum."

'ADANA'DA GÖREV YAPAN İNSANLARIN SİLİVRİ'DE NE İŞİ VAR?'

Özgür Özel, 30 Ekim 2024'te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından CHP'nin, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu savundu. Özel, "Bu işin hukukla uzaktan yakından bağdaşır yanı yok. Zeydan Karalar'ın, Oya Tekin'in, Kadir Aydar'ın Adana'da görev yapan bu insanların İstanbul'da ne işi var? Silivri'de ne işi var? Sorulacak soru varsa Adana'daki hakimler, savcılar sorar, Adana'da cevabı verilir" diye konuştu.

'BU KARARIN BAŞLANGIÇ OLMASINI BEKLİYORUZ'

Özel, tüm arkadaşlarının tutuksuz yargılanacağına inandıklarını belirterek mahkemeye seslendi. Yargılamanın başlamasını ve tutuksuz yargılama kararını önemsediklerini ifade eden Özel, "İddialar ortada, cevaplar hazır. Bu vakitten sonra tutuksuz yargılama yüreklere su serpecektir. Kimseden korktuğumuz yok. Bir yere kaçtığımız yok. Bugün verilen bu ilk kararın bir başlangıç olmasını, tutuksuz yargılamayı, seri ve adil bir yargılamayı bekliyoruz" dedi.

Yusuf YILDIZ – Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,