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Sivas'ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü

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Sivas'ın Suşehri ilçesi Karalar köyünde 17 yaşındaki bir çocuk, babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından babasını öldüren çocuk yakalandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Suşehri'nin Karalar köyünde meydana geldi. 17 yaşındaki Ö.T.U. aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen babası Selman U.'yu (46) evlerinde av tüfeğiyle vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Selman U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını öldüren Ö.T.U. ise ekiplerce yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Suşehri Karalar Çocuk Sivas Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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