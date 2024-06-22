Sivas'ta 17 yaşındaki çocuk babasını tüfekle öldürdü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay, Suşehri'nin Karalar köyünde meydana geldi. 17 yaşındaki Ö.T.U. aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen babası Selman U.'yu (46) evlerinde av tüfeğiyle vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Selman U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını öldüren Ö.T.U. ise ekiplerce yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.